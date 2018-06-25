UEFA, Galatasaray kararını gözden geçiriyor
UEFA, Galatasaray konusunda verdiği kararları tekrar gözden geçirme kararı aldı.
Galatasaray ile 4 yıllık bir uzlaşma yapan UEFA kararını gözden geçirecek. UEFA'nın resmi sitesinden yapılan açıklamada Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB), sarı-kırmızılılar hakkında verilen kararı tekrar gözden geçirecek.
Araştırma komisyonu başkanı José Narciso da Cunha Rodrigues'in kararın tekrar gözden geçirilmesi konusunda talepte bulunduğu dile getirildi.
UEFA, 13 Haziran'da açıkladığı kararda sarı kırmızılı kulüp ile yapılan anlaşmada; ilk etapta 6 milyon Euro para cezası, bununla birlikte şartlara uyulmaması halinde Galatasaray'a 9 milyon Euro daha para cezası, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi için listeye 25 yerine 21 oyuncu yazılması, her geçen sezon mali şartlar yerine getirilirse bu sayının +1 olarak yükselmesi, 1'inci yıl en fazla 20 milyon Euro zarar, 2'nci yıl 10 milyon Euro zarar, 3'üncü yılda ise zarar etmemesi şartlarının olduğunu açıklamıştı.
MUSTAFA CENGİZ'DEN AÇIKLAMA
UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu Başkanı Jose Narciso da Cunha Rodrigues'in, Galatasaray ile yapılan anlaşmayı tekrar gözden geçirilmesi için CFCB Araştırma Komisyonu'na gönderme kararı alırken, Sarı Kırmızılılar'ın başkanı Mustafa Cengiz, herhangi bir sıkıntı olmadığını söyledi.
"Herhangi bir sıkıntı yok. Kimse endişe etmesin." diyen Mustafa Cengiz, "UEFA'nın kendi içindeki rutin kontrolü. Biz anlaşmamızı yaptık imzamızı attık. Zaten İngilizce metinde açık ve net bir şekilde belirtilmiştir ki, bu bir yargılama değildir. Denetim amaçlı gözden geçirmedir." ifadelerini kullandı. Galatasaraylı bazı yöneticiler ise bunun bir rutin uygulama olduğunu kaydederken, "Galatasaray'ın UEFA ile kesinleşmiş olan 4 yıllık anlaşması var, bu kararın iptali ya da revize edilmesi mümkün değildir." açıklamalarını yaptılar. Yöneticiler ayrıca, gözden geçirme tavsiyesinin UEFA'nın ceza verdiği bazı Avrupa takımlarının örnek göstermesinin ardından alınmış olabileceğini belirttiler.
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