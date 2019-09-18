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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
18.09.2019 - 11:25, Son Güncelleme:

UEFA Avrupa Ligi'nin en başarılı takımı Sevilla!

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UEFA Avrupa Ligi'nin en başarılı takımı Sevilla!

Futbolda daha önce UEFA Kupası, şu anda UEFA Avrupa Ligi olarak organize edilen Avrupa'nın kulüp düzeyindeki 2 numaralı kupasını en çok kazanan takım, 5 kez bu başarıya ulaşan İspanya'nın Sevilla ekibi oldu.

UEFA Avrupa Ligi, 1955 yılında Fuar Şehirleri Kupası adı altında düzenlenmeye başladı.

Yeni sezonu yarın oynanacak maçlarla başlayacak organizasyon, 1971-72 sezonundan itibaren UEFA Kupası adını alırken daha sonra UEFA Avrupa Ligi olarak düzenlendi.

Kupayı şimdiye dek kazanan takımlar şunlar:

Sevilla (İspanya) 5, Inter (İtalya) 3, Juventus (İtalya) 3, Liverpool (İngiltere) 3, Atletico Madrid (İspanya) 3, Chelsea (İngiltere) 2, Borussia Mönchengladbach (Almanya) 2, Feyenoord (Hollanda) 2, Göteborg (İsveç) 2, Parma (İtalya) 2, Real Madrid (İspanya) 2, Tottenham (İngiltere) 2, Porto (Portekiz) 2, Ajax (Hollanda) 1, Anderlecht (Belçika) 1, Bayer Leverkusen (Almanya) 1, Bayern Münih (Almanya) 1, CSKA Moskova (Rusya) 1, Eintracht Frankfurt (Almanya) 1, Galatasaray (Türkiye) 1, Ipswich Town (İngiltere) 1, Napoli (İtalya) 1, PSV (Hollanda) 1, Schalke 04 (Almanya) 1, Valencia (İspanya) 1, Zenit (Rusya) 1, Shakhtar Donetsk (Ukrayna) 1, Manchester United (İngiltere) 1

- Kupanın gittiği ülkeler

UEFA Kupası'nı kazanan takımların ülkeleri şöyle:

İspanya 11, İtalya 9, İngiltere 9, Almanya 6, Hollanda 4, İsveç 2, Rusya 2, Portekiz 2, Belçika 1, Türkiye 1, Ukrayna 1

- Galatasaray tarih yazdı

UEFA Kupası'nı kazanan ilk ve tek Türk takımı Galatasaray, bu başarısını 1999-2000 sezonunda gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılılar, o sezon UEFA Kupası'na maç kaybetmeden uzanırken Kopenhag'daki finalde İngiltere'nin Arsenal takımına penaltı atışları sonucunda 4-1 üstünlük kurarak büyük bir başarıya imza attı.

- Şampiyonlar ve finalistler

1971-72 sezonundan itibaren UEFA Kupası, 2009-10 sezonundan sonra UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen kupayı kazanan takımlar ve finalistler şöyle:

Sezon Şampiyon Finalist Sonuç
1971-72 Tottenham Wolverhampton 2-1, 1-1
1972-73 Liverpool B.Mönchengladbach 3-0, 0-2
1973-74 Feyenoord Tottenham 2-2, 2-0
1974-75 B.Mönchengladbach Twente 0-0, 5-1
1975-76 Liverpool Brugge 3-2, 1-1
1976-77 Juventus Athletic Bilbao 1-0, 1-2
1977-78 PSV Bastia 0-0, 3-0
1978-79 B.Mönchengladbach Kızılyıldız 1-1, 1-0
1979-80 Eintracht Frankfurt B.Mönchengladbach 2-3, 1-0
1980-81 Ipswich Town AZ Alkmaar 3-0, 2-4
1981-82 Göteborg Hamburg 1-0, 3-0
1982-83 Anderlecht Benfica 1-0, 1-1
1983-84 Tottenham Anderlecht 1-1, 1-1 (4-3 pen.)
1984-85 Real Madrid Videoton 3-0, 0-1
1985-86 Real Madrid Köln 5-1, 0-2
1986-87 Göteborg Dundee United 1-0, 1-1
1987-88 Bayer Leverkusen Espanyol 0-3, 3-0 (3-2 pen.)
1988-89 Napoli Stuttgart 2-1, 3-3
1989-90 Juventus Fiorentina 3-1, 0-0
1990-91 Inter Roma 2-0, 0-1
1991-92 Ajax Torino 2-2, 0-0
1992-93 Juventus Borussia Dortmund 3-1, 3-0
1993-94 Inter Salzburg 1-0, 1-0
1994-95 Parma Juventus 1-0, 1-1
1995-96 Bayern Münih Bordeaux 2-0, 3-1
1996-97 Schalke 04 Inter 1-0, 0-1 (4-1 pen.)
1997-98 Inter Lazio 3-0
1998-99 Parma Olympique Marsilya 3-0
1999-00 Galatasaray Arsenal 0-0 (4-1 pen.)
2000-01 Liverpool Alaves 5-4 (uzatmada)
2001-02 Feyenoord Borussia Dortmund 3-2
2002-03 Porto Celtic 3-2 (uzatmada)
2003-04 Valencia Olympique Marsilya 2-0
2004-05 CSKA Moskova Sporting Lizbon 3-1
2005-06 Sevilla Middlesbrough 4-0
2006-07 Sevilla Espanyol 2-2 (3-1 pen.)
2007-08 Zenit Glasgow Rangers 2-0
2008-09 Shakhtar Donetsk Werder Bremen 2-1 (uzatmada)
2009-10 Atletico Madrid Fulham 2-1 (uzatmada)
2010-11 Porto Braga 1-0
2011-12 Atletico Madrid Athletic Bilbao 3-0
2012-13 Chelsea Benfica 2-1
2013-14 Sevilla Benfica 0-0 (4-2 pen.)
2014-15 Sevilla Dnipro 3-2
2015-16 Sevilla Liverpool 3-1
2016-17 Manchester United Ajax 2-0
2017-18 Atletico Madrid Olympique Marsilya 3-0
2018-19 Chelsea Arsenal 4-1

- Fuar Şehirleri Kupası

1955-1958 döneminden 1971-72 sezonuna dek Fuar Şehirleri Kupası adı altında oynanan kupadaki finalistler ve şampiyonlar ise şöyle:

Sezon Şampiyon Finalist Sonuç
1955-58 Barcelona Karması Londra Karması 2-2, 6-0
1958-60 Barcelona Karması Birmingham 0-0, 4-1
1960-61 Roma Birmingham 2-2, 2-0
1961-62 Valencia Barcelona 6-2, 1-1
1962-63 Valencia Dinamo Zagreb 1-2, 2-0
1963-64 Real Zaragoza Valencia 2-1
1964-65 Ferencvaros Juventus 1-0
1965-66 Barcelona Real Zaragoza 0-1, 4-2
1966-67 Dinamo Zagreb Leeds United 2-0, 0-0
1967-68 Leeds United Ferencvaros 1-0, 0-0
1968-69 Newcastle United Ujpesti Dozsa 3-0, 3-2
1969-70 Arsenal Anderlecht 1-3, 3-0
1970-71 Leeds United Juventus 2-2, 1-1

Not: Haberde kupa şampiyonları ve kazanan takımların ülkelerine ait istatistiki bilgiler, UEFA'nın da baz aldığı şekilde 1971-72 sezonundan itibaren yapılan isim değişikliği sonrası düzenlenen finalleri kapsamaktadır. 

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UEFA Avrupa Liginin en başarılı takımı Sevilla

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