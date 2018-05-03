UEFA Avrupa Ligi'nde ilk finalist Atletico Madrid
UEFA Avrupa Ligi'nde ilk finalist, Arsenal'ı 1-0 yenen Atletico Madrid oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final ikinci ayak maçlarında Atletico Madrid - Arsenal ve Salzburg - Marsilya mücadeleleri nefes kesti. Atletico Madrid 1-1'in rövanşında Arsenal'ı 1-0 yendi.
Madrid ekibinin golü 45+2'de Diego Costa kaydetti. Atletico Madrid bu skorla UEFA Avupa Finali'ne adını ilk yazdıran takım oldu.
WENGER'İN ARSENAL'DAKİ SON AVRUPA KUPASI
Sezon sonu takımdan ayrılacağını açıklayan Arsenal Teknik Direktörü Arsene Wenger için bit dönem kapandı. Fransız çalıştırıcı uzun yıllardır çalıştırdığı Arsenal'ın başında son Avrupa kupası heyecanını yaşadı.
Finale adını yazdıran ikinci takım Salzburg-Marsilya mücadelesi sonrası belli olacak. 2-0 Marsilya üstünlüğüyle biten ilk mücadele sonrasında Salzburg normal süreyi 2-0 önde kapadı ve maç uzatmalara kaldı.
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