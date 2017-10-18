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UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın programı...

UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü hafta maçları yarın yapılacak.

Hürriyet Haber
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci organizasyonu Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında yarın 24 maç oynanacak.

I Grubu'nda yer alan Atiker Konyaspor, saat 20.00'de başlayacak maçta Avusturya temsilcisi Salzburg'u konuk edecek. Medipol Başakşehir ise TSİ 22.05'te oynanacak C Grubu mücadelesinde, Almanya'nın Hoffenheim ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

Üçüncü haftanın maç programı (TSİ) şöyle:
18.00 Astana (Kazakistan) - Maccabi Tel Aviv (İsrail)
20.00 Lugano (İsviçre) - Viktoria Plzen (Çekya)
20.00 Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - FCSB (Romanya)
20.00 BATE (Belarus) - Köln (Almanya)
20.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - Arsenal (İngiltere)
20.00 Atiker Konyaspor - Salzburg (Avusturya)
20.00 Olympique Marsilya (Fransa) - Vitoria Guimaraes (Portekiz)
20.00 Östersunds (İsveç) - Athletic Bilbao (İspanya)
20.00 Zorya (Ukrayna) - Hertha Berlin (Almanya)
20.00 Nice (Fransa) - Lazio (İtalya)
20.00 Zulte Waregem (Belçika) - Vitesse (Hollanda)
20.00 Zenit (Rusya) - Rosenborg (Norveç)
20.00 Vardar (Makedonya) - Real Sociedad (İspanya)
22.05 Villarreal (İspanya) - Slavia Prag (Çekya)
22.05 Skenderbeu (Arnavutluk) - Partizan (Sırbistan)
22.05 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Young Boys (İsviçre)
22.05 Braga (Portekiz) - Ludogorets (Bulgaristan)
22.05 Hoffenheim (Almanya) - Medipol Başakşehir
22.05 Milan (İtalya) - AEK (Yunanistan)
22.05 Austria Wien (Avusturya) - Rijeka (Hırvatistan)
22.05 Everton (İngiltere) - Olympique Lyon (Fransa)
22.05 Atalanta (İtalya) - Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi)
22.05 Sheriff (Moldova) - Lokomotiv Moskova (Rusya)
22.05 Zlin (Çekya) - Kopenhag (Danimarka)

FutbolHaftanın Programı
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