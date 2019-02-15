UEFA açıkladı! Luyindama...
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçları oynandı. Bu maçlarda haftanın 11'i UEFA tarafından belirlendi.
İşte UEFA tarafından belirlenen haftanın 11'i...
Kale: Vukovic (GENK)
Defans: Azpilicueta (CHELSEA), Perinca (PLZEN), Luyindama (GALATASARAY), Coufal (SLAVİA PRAHA)
Orta saha: Lainez (BETİS), Barkley (CHELSEA), Lo Celso (BETİS), Pedraza (VİLLARREAL)
Forvet: Sobrino (VALENCİA), Callejon (NAPOLİ)
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