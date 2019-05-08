"Türkiye’de sadece Vakıfbank"
Vakıfbank'a kupalarla veda eden Zhu Ting, geri dönmeyi çok istiyor.
Çin Olimpiyat Komitesi’nin çağrısı nedeniyle ülkesine dönen başarılı voleybolcu, “Türkiye’yi çok özleyeceğim” dedi.
ÇIN Olimpiyat Komitesi’nin 2020 Olimpiyatları hazırlığı için ülke dışında oynayan tüm Çinli voleybolcuları geri çağırması üzerine Vakıfbank’tan ayrılan Zhu Ting, önceki gün takımına veda etti. Dünyanın en iyi kadın voleybolcusu olarak kabul edilen Ting, çok güzel günler yaşadığı Türkiye’den ayrıldığı için üzgün olduğunu belirterek, “Türkiye’ye dönmek, planlarım arasında var. Eğer dönersem Vakıfbank’ta oynamayı çok isterim. Buradaki arkadaşlığı ve yemekleri çok özleyeceğim, bu yüzden geri dönmeyi çok istiyorum” dedi. Vakıfbank’ta çok önemli bir deneyim yaşadığını da vurgulayan Ting, “Yurt dışında oynadığım ilk kulüp olan Vakıfbank kariyerime büyük katkı yaptı” diye konuştu.
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VAKIFBANK’ta oynadığı üç sezonda 2 Türkiye Ligi, 2 Avrupa Şampiyonlar Ligi, 2 Dünya Kupası, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası kazanan Zhu Ting’in Çin Milli Takımı ile 1’er Olimpiyat ve Dünya şampiyonluğu da bulunuyor. Yardımseverliği ile bilinen Ting, Çin’de büyüdüğü köye okul ve sağlık merkezinin yanı sıra yol yaptırdı.
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