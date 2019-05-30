Türkiye Yunanistan Milli maçı saat kaçta ve hangi kanada?

Türkiye ile Yunanistan Milli takımları, bu akşam Antalya'da oynanacak özel maçta karşı karşıya gelecek. İki ekip bu müsabakayla birlikte, tarihlerinde 11. kez karşı karşıya gelecek. İşte, Türkiye Yunanistan Milli maçı hakkında tüm detaylar...

EURO 2020 eleme grubu maçları öncesinde oynanacak olan Türkiye Yunanistan maçı, 30 Mayıs Perşembe günü saat 21.00'da TRT Spor ekranlarından izleyiciyle buluşacak.

A Milli Futbol Takımı, Yunanistan ile 30 Mayıs akşamı Antalya'da yapacağı özel maçla 569. kez sahaya çıkacak. Türk Milli Takımı, 96 yıllık tarihinde 299'u resmi, 269'u özel 568 maçta, biri hükmen olmak üzere 214 galibiyet aldı, 133 defa berabere kaldı, 221 kez de rakiplerine yenildi.

Ay-yıldızlı ekip, 243'ü deplasmanda, 245'i evinde, 80'i de tarafsız sahada olmak üzere bu maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 747 gol attı, kalesinde 819 gol gördü. A Milli Takım, bugüne kadar 87 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 568 karşılaşmanın 488'ini Avrupa, 31'ini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

"HEDEFİMİZ MAÇI KAZANMAK"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Yunanistan ve Özbekistan ile oynayacakları hazırlık maçlarını kazanmak istediklerini söyledi.

Şenol Güneş, Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptıkları otelde, milli oyuncu Cenk Tosun ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Fransa ve İzlanda ile yapacakları önemli müsabakalar olduğunu hatırlatan Güneş, bu karşılaşmalar öncesi yarın Yunanistan'la, 2 Haziran Pazar günü de Özbekistan'la özel maçlara çıkacaklarını aktardı.

Hazırlık maçlarında, daha önce kadroya çağırdıkları ama oynatamadıkları oyuncuları düşündüklerini dile getiren Güneş, "Sakatlık, başarı, başarısızlık gibi yıpranmaları da değerlendirip, hazırlık yapmak zorundayız. Sayıyı da fazla tuttuk. Hem antrenman hem de bu oyuncuların birlikte düşünmesini sağlama amaçlı toplantılar yapıyoruz. Süre çok kısa. O yüzden yoğun olmak zorundayız. Sadece müsabakada değil, antrenmanda da oyuncularımıza ne düşündüğümüzü anlatıyor, ortak noktayı bulmaya çalışıyoruz. Takımın ana savunmasında, adam adama markaj olduğunda neler yapılması gerektiğini anlatıyoruz. Takım olarak kulüplerin savunma ve hücum anlayışlarında farklılıklar var. Biz hepsini yapmak zorundayız." diye konuştu.

Üst seviyede futbol oynatabilmek için, oyuncuların yeteneklerini geliştirmek durumunda olduklarına dikkati çeken tecrübeli teknik adam, şöyle devam etti:

"Yunanistan ve Özbekistan maçlarını kazanmak istiyoruz. Hedefimiz her maçı kazanmak. Ama kazanırken ayrıca neleri kazanacağımızı bilmemiz gerekiyor. Bunu yüklemeye çalışıyoruz. Bu yüzden milli takımın 15 günlük kampının ilk gününden itibaren bu çalışmayı yapıyoruz. Takımın oyun felsefesini anlatmaya çalışıyoruz. İki maçta da kısmen yapmaya çalıştık. Hızlı bir değişim oldu. Takım bütünlüğü içerisinde blokların kapanması, hücuma geriden başlamak ama baskı geldiği zaman topu uzun atmanız gerekiyor. Bazen İzlanda'nın yaptığı gibi rakip size uzun top attığı zaman, hazır olmanız gerekiyor. Kamp içerisinde oyuncuların bildiklerini, kendi aklımızın yettiğince işleyerek, takım olgusunu oluşturmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda da sezonun verdiği yorgunluğu gidermeye çalışıyoruz. Tatile de ihtiyaç var. Bu oyuncular uzun bir sezondan geldiler. Arkadaşları tatile gitti. Bunlar milli takıma şerefle, onurla, sorumluluk alarak geldikleri zaman, dinlenme yapmalarını da istiyoruz. Aynı zamanda özellikle Fransa ve İzlanda maçları için, performansı daha üst düzeye çıkarmak için bir çalışma yapıyoruz. Bazen çift, bazen tek idman yapıyoruz. Taktik idmanla anlatmaya çalışıyoruz."

HÜKMEN GALİBİYET VE KOSOVA MAÇI

A Milli Futbol Takımı, geride kalan 568 maçın birini hükmen kazandı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

2019'DAKİ ÜÇÜNCÜ MAÇ

Ay-yıldızlı ekip, Yunanistan karşılaşması ile 2019 yılındaki üçüncü maçına çıkacak.

Milli takım, bu yıl oynadığı ilk maçta deplasmanda Arnavutluk'u Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'nun golleriyle 2-0 yendi.

Milliler, ikinci maçında ise Eskişehir'de Moldova'yı 4-0 yendi ve 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki ikinci karşılaşmasından da galibiyetle ayrıldı.

Milli takım, 2018 yılında ise 4'ü resmi 7'si özel toplam 11 maça çıkmıştı.

Türkiye bu maçlarda 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Oynanan 11 maçta 12 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 13 gol gördü.

ŞENOL GÜNEŞ YÖNETİMİNDEKİ 53. MAÇ

A Milli Futbol Takımı'nın başındaki ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş, ay-yıldızlı ekiple 53. maçına Yunanistan mücadelesiyle çıkacak.

Şenol Güneş yönetiminde 52 maçta milliler, 25 galibiyet, 13 beraberlik ve 14 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş yönetiminde 78 gol atarken, kalesinde 50 gol gördü.

A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 36 resmi maç yaptı.

Türkiye, Güneş idaresindeki resmi maçların 22'sini kazanırken, 7'sini yitirdi, 7'sinde ise eşitliği bozamadı.

Bu maçlarda 67 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 30 gol gördü.

ANTALYA STADI'NDAKİ 9. MAÇ

Ay-yıldızlı ekip, Antalya'da yapımı 2015'te tamamlanan Antalya Stadı'ndaki 9'uncu, bu şehirdeki ise toplamda 11. maçını Yunanistan ile oynayacak.

Milli takım, Antalya Stadı'nda oynadığı ikisi resmi 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Bu maçlarda 10 gol atan Türkiye, kalesinde ise 4 gol gördü.

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 12 Kasım 2016'da Antalya Stadı'nda ağırladığı Kosova'yı 2-0'lık skorla geçen milliler, özel maçlarda 24 Mart 2016'da İsveç'i 2-1, 29 Mayıs 2016'da Karadağ'ı 1-0 mağlup ederken, 31 Ağustos 2016'da Rusya ile golsüz berabere kaldı ve 24 Mart 2017'de resmi maçta Finlandiya'yı da 2-0'la geçti.

Milliler, Antalya Stadı'ndaki tek yenilgisini ise özel maçta 13 Kasım 2017'de Arnavutluk'a karşı 3-2 mağlup olduğu maçta aldı. A Milli Takım, Antalya Stadı'ndaki 7. maçında, İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0'la geçerken, son maçında ise Ukrayna ile golsüz berabere kaldı.

Türkiye, Antalya'daki ilk maçını ise 31 Ekim 1984 tarihinde Antalya Atatürk Stadı'nda Finlandiya ile oynadı. 1986 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki ilk rakip Finlandiya oldu. O günün yetkilileri, Finlandiya'nın soğuk iklim ülkesi olmasını göz önünde tutarak maçı Antalya'nın sıcağında oynatmayı tercih etti. Teknik direktörlüğünü Candan Tarhan'ın yaptığı ay-yıldızlılara karşı Finlandiya, 10. dakikada Ari Hjelm ve 67. dakikada Mika Lipponen'in golleriyle 2-0 öne geçti, Türkiye 77. dakikada İlyas Tüfekçi'nin penaltısıyla farkı bire indirse de 2-1 yenilmekten kurtulamadı.

Milliler, Antalya'daki ikinci maçını 21 Ocak 1998'de Arnavutluk ile yaptı. 1998 Dünya Kupası'na katılamayan ay-yıldızlılar, Mustafa Denizli yönetiminde EURO 2000 Elemeleri'nin hazırlıklarına Arnavutluk'la oynadıkları maçla başladı ve rakibine 4-1 mağlup oldu. Türkiye'nin tek golünü Oktay Derelioğlu attı.

TARİHİNDEKİ 11. MÜCADELE

Türkiye ile Yunanistan A milli futbol takımları perşembe akşamı oynanacak özel maçla tarihlerinde 11. kez karşı karşıya gelecek. Komşu iki ülkenin milli takımları, sonuncusu 17 Kasım 2015'te olmak üzere daha önce 10 kez karşılaştı.

Türk Milli Futbol Takımı, 2'si Dünya Kupası Eleme Grubu, 2'si Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu, 5'i özel, biri de Akdeniz Oyunları maçı olmak üzere, geride kalan 10 maçta rakibini 7 kez yenerken, 2 kez berabere kaldı. Yunanistan ise yalnızca 1 galibiyet elde etti. Ay-yıldızlı ekip, 5'i Atina, 5'i de İstanbul'daki bu maçlarda toplam 18 gol atarken, kalesinde 6 gol gördü.

SON MAÇ HÜKMEN GALİBİYET

Türkiye ile Yunanistan arasındaki son müsabaka 17 Kasım 2015 tarihinde İstanbul'da oynandı. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti.

YUNANİSTAN'IN TEK GALİBİYETİ 2007'DE

İki ülke arasındaki rekabette Yunanistan, Türkiye karşısındaki ilk ve tek galibiyetini 2007'de elde etti. İstanbul'da Ali Sami Yen Stadı'nda 17 Ekim 2007'de yapılan, 2008 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu maçını Yunanistan 1-0 kazandı.