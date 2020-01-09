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Futbol
Haber Giriş: 09.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

Türkiye liglerine Fransız damgası!

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Türkiye liglerine Fransız damgası!

TÜRKİYE Futbol Federasyonu, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in sorusu üzerine, Türkiye’de Süper Lig ve TFF 1. Lig’de oynayan yabancı futbolcularla ilgili, Meclis’e kapsamlı bir dosya sundu.

Süper Lig’de 2019-2020 sezonunda mücadele eden kulüplerde 62 farklı ülkeden 236 yabancı futbolcunun forma giydiği ve 43 oyuncu ile de Fransızların başı çektiği kaydedildi. TFF 1. Lig’de 110 yabancı yer alırken, bunların çoğunluğunu Fransızlar (12) oluşturdu.

YAŞ ORTALAMASI 28.71

Süper Lig’deki yabancı uyruklu profesyonel futbolcuların yaş ortalaması 28,71 olarak belirtilirken, Türkiye’den başka ülkeye transfer olan yabancı futbolcu sayısının da 94 olduğu vurgulandı.

Raporda 1. amatör liglerde mücadele eden kulüplerde 52, 2. amatör liglerde mücadele eden kulüplerde ise 31 olmak üzere toplam 83 yabancı uyruklu futbolcu olduğu belirtildi. TFF’ye tescilli profesyonel yerli futbolcu sayısı da 3 bin 372 olarak açıklandı.

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