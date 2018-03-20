Türkiye İrlanda Milli maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Türkiye İrlanda Milli maçı bu hafta oldukça heyecan dolu bir karşılaşmayı futbolseverlerin ekranlarına taşıyacak. A Milli futbol takımımız bu hafta İrlanda ile hazırlık mücadelesine çıkacak. Türkiye ile İrlanda Cumhuriyeti A Milli Takımlar düzeyinde bugüne kadar 13 kez karşı karşıya geldi. Peki, Türkiye İrlanda Milli maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Türkiye İrlanda A Milli maçı için heyecan dorukta. Dünya Kupası serüveni sona eren Milli takımımız bu hafta İrlanda ile hazırlık mücadelesine çıkacak. Milli Takım Teknik direktörü Mircea Lucescu'nun hazırlık mücadelesinde sahada gençlere yer vermesi bekleniyor. Peki, Türkiye İrlanda Milli maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?
MİLLİ MAÇ SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Türkiye İrlanda maçı 23 Mart Cuma günü saat 23:30'da başlayacak. Mücadele Antalya'da oynanacak. Karşılaşmanın yayınlanacağı kanal henüz belli olmadı. Belli olur olmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.
14. RANDEVU
Türkiye ile İrlanda Cumhuriyeti A Milli Takımlar düzeyinde bugüne kadar 13 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların ikisini Ay-Yıldızlılarımız kazanırken, rakip takım 5 kez sahadan galibiyetle ayrıldı; 6 maç ise berabere bitti. Türkiye'nin 15 golüne İrlanda Cumhuriyeti 27 golle karşılık verdi.
İki takım son kez 25 Mayıs 2014 tarihinde özel maçta Dublin'de karşılaşmış, Ay-Yıldızlılar rakibini 2-1 mağlup etmişti.
A Milli Takım kadrosu
Kaleciler
Okan Kocuk - İstanbulspor A.Ş., Serkan Kırıntılı - Atiker Konyaspor, Volkan Babacan - Medipol Başakşehir FK
Defans
Gökhan Gönül - Beşiktaş A.Ş., Kaan Ayhan Fortuna Düsseldorf, Mehmet Zeki Çelik - İstanbulspor A.Ş., Çağlar Söyüncü - SC Freiburg, Ömer Toprak - Borussia Dortmund, Serdar Aziz - Galatasaray A.Ş., Uğur Demirok - Trabzonspor A.Ş., Hasan Ali Kaldırım - Fenerbahçe A.Ş., Ömer Bayram - Teleset Mobilya Akhisarspor
Orta saha
Abdülkadir Ömür - Trabzonspor A.Ş., Cengiz Ünder - AS Roma, Emre Mor - RC Celta de Vigo, Serdar Gürler - Osmanlıspor FK, Emre Akbaba - Aytemiz Alanyaspor, Mehmet Topal - Fenerbahçe A.Ş., Oğuzhan Özyakup - Beşiktaş A.Ş., Okay Yokuşlu - Trabzonspor A.Ş., Selçuk İnan - Galatasaray A.Ş., Yusuf Yazıcı - Trabzonspor A.Ş., Hakan Çalhanoğlu - AC Milan, Yunus Mallı - VfL Wolfsburg
Forvet
Cenk Tosun - Everton FC, Enes Ünal - Villarreal CF
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