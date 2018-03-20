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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerTürkiye İrlanda Milli maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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Spor Arena
20.03.2018 - 18:21, Son Güncelleme:

Türkiye İrlanda Milli maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Türkiye İrlanda Milli maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye İrlanda Milli maçı bu hafta oldukça heyecan dolu bir karşılaşmayı futbolseverlerin ekranlarına taşıyacak. A Milli futbol takımımız bu hafta İrlanda ile hazırlık mücadelesine çıkacak. Türkiye ile İrlanda Cumhuriyeti A Milli Takımlar düzeyinde bugüne kadar 13 kez karşı karşıya geldi. Peki, Türkiye İrlanda Milli maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye İrlanda A Milli maçı için heyecan dorukta. Dünya Kupası serüveni sona eren Milli takımımız bu hafta İrlanda ile hazırlık mücadelesine çıkacak. Milli Takım Teknik direktörü Mircea Lucescu'nun hazırlık mücadelesinde sahada gençlere yer vermesi bekleniyor. Peki, Türkiye İrlanda Milli maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MİLLİ MAÇ SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Türkiye İrlanda maçı 23 Mart Cuma günü saat 23:30'da başlayacak. Mücadele Antalya'da oynanacak. Karşılaşmanın yayınlanacağı kanal henüz belli olmadı. Belli olur olmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.

14. RANDEVU

Türkiye ile İrlanda Cumhuriyeti A Milli Takımlar düzeyinde bugüne kadar 13 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların ikisini Ay-Yıldızlılarımız kazanırken, rakip takım 5 kez sahadan galibiyetle ayrıldı; 6 maç ise berabere bitti. Türkiye'nin 15 golüne İrlanda Cumhuriyeti 27 golle karşılık verdi.

İki takım son kez 25 Mayıs 2014 tarihinde özel maçta Dublin'de karşılaşmış, Ay-Yıldızlılar rakibini 2-1 mağlup etmişti.

A Milli Takım kadrosu

Kaleciler

Okan Kocuk - İstanbulspor A.Ş., Serkan Kırıntılı - Atiker Konyaspor, Volkan Babacan - Medipol Başakşehir FK

Defans

Gökhan Gönül - Beşiktaş A.Ş., Kaan Ayhan Fortuna Düsseldorf, Mehmet Zeki Çelik - İstanbulspor A.Ş., Çağlar Söyüncü - SC Freiburg, Ömer Toprak - Borussia Dortmund, Serdar Aziz - Galatasaray A.Ş., Uğur Demirok - Trabzonspor A.Ş., Hasan Ali Kaldırım - Fenerbahçe A.Ş., Ömer Bayram - Teleset Mobilya Akhisarspor

Orta saha

Abdülkadir Ömür - Trabzonspor A.Ş., Cengiz Ünder - AS Roma, Emre Mor - RC Celta de Vigo, Serdar Gürler - Osmanlıspor FK, Emre Akbaba - Aytemiz Alanyaspor, Mehmet Topal - Fenerbahçe A.Ş., Oğuzhan Özyakup - Beşiktaş A.Ş., Okay Yokuşlu - Trabzonspor A.Ş., Selçuk İnan - Galatasaray A.Ş., Yusuf Yazıcı - Trabzonspor A.Ş., Hakan Çalhanoğlu - AC Milan, Yunus Mallı - VfL Wolfsburg

Forvet

Cenk Tosun - Everton FC, Enes Ünal - Villarreal CF

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