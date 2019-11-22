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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.11.2019 - 12:13, Son Güncelleme:

Türkiye halterde Naimli günlerini özlüyor!

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Türkiye halterde Naimli günlerini özlüyor!

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, Naim Süleymanoğlu'nun Türkiye'ye gelişiyle branşta başlayan güzel günlerin bir daha yaşanmasının zor olduğunu söyledi.

Üç olimpiyat, yedişer dünya ve Avrupa şampiyonluğu elde eden Naim Süleymanoğlu'nun hayatını konu alan "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filminin vizyona girmesiyle halter, kamuoyunun gündemine yeniden geldi.

Federasyon başkanı Taşpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, film nedeniyle mutlu olduklarını belirterek, "Tarihe geçmiş bir sporcu. Time dergisine kapak olmuş, siyasete de damga vurmuş bir isim. Böyle bir film çevrilmesi yerindeydi. Naim bunu fazlasıyla hak etmişti." değerlendirmesinde bulundu.
Filmi herkesin izlemesini isteyen Taşpınar, "Bulgaristan'daki Türkler üzerindeki zulüm, Naim Süleymanoğlu'nun kararlı tutumuyla dünyaya duyuruldu. Naim'i ne kadar anlatsak azdır. İyi hayal kuranlardan büyük insanlar çıkıyor." ifadelerini kullandı.

- "Bir Naim daha bulursak olur"

Tamer Taşpınar, popülizmi hiç sevmediğine vurgu yaparak, "O şaşaalı günler bir daha zor gelir. Bir daha olur mu, çok zor. Bir Naim daha bulursak olur. Ama nerede?" ifadelerini kullandı.

Federasyonda 7 yıldır başkanlık yaptığını hatırlatan Taşpınar, şöyle devam etti:

"2012 yılında başkanlığa geldim. Doping skandalları oldu. Hatta devlet el attı. Naimlerin döneminden sonra olimpiyatlarda 8-10 yıl madalya alınmadı. Göreve geldiğimde ilk Avrupa Şampiyonası'na antrenörlerim 'Gitmeyelim.' demişti. Gittik, 13, 15, 17 ve 21. olduk. Antrenörlerin dedikleri tuttu. Bu kötü derecelere rağmen arkasında duracağımı söyledim. 2013 yılından bu yana madalya sayımız sürekli artıyor. Hiçbir şey alamazken olimpiyatlarda ikincilik elde ettik. İşler iyi giderken 2008 Pekin Olimpiyatları'ndan sonra bir yıl ceza aldık. Dünya Şampiyonası'nda yıldızlarda 20, gençlerde 21 madalya aldık. Altyapı çok sağlam geliyor. 14 madalyayı Gürcistan'daki Avrupa Şampiyonası'na aldık. Rekor kırarak bu madalyaları alıyoruz."
"Ben 'O günler bir daha gelmez.' derken anlattığım tablodan bugünlere geldik." söyleminde bulunan Tamer Taşpınar, "Muhammed Furkan Özbek, Arjantin'de Gençlik Olimpiyatları'nda şampiyon, Dilara Narin ikinci oldu. O güzel günleri yakalayabilir miyiz, yakalayamayız. Eğer bu çocukları muhafaza edebilir, 2024'e taşırsak iddialı olacağız." şeklinde konuştu.

- "Naim'in gelişiyle Türkiye'de halter patlama yaptı"

Tamer Taşpınar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Naim Bulgaristan'da gençlerde madalya almıştı. Türkiye'ye geldi büyüklerde tüm madalyalarını burada aldı. Üç olimpiyat, yedişer dünya ve Avrupa şampiyonluğu elde etti, 46 dünya rekoru kırdı. Gelişiyle Türkiye'de halter patlama yaptı. Federasyon öyle bir nesil yakaladı. Sonra bitti, durum ortada işte."
Yeni yetenekleri ortaya çıkarmak için taramalar yaptıklarını anlatan Taşpınar, "Her yıl miniklerde, yıldızlarda ve gençlerde Türkiye Şampiyonası yapıyoruz. Bu çocukları böyle buluyoruz. Yeni Naimler bulmaya çalışıyoruz. Yıldızlar ve gençlerde iyiyiz ama büyüklere geldiğimiz zaman aynı başarı devam etmiyor. Çünkü okulla beraber üniversiteyle beraber yürütülemiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tamer Taşpınar, Naim Süleymanoğlu adını yaşatmak için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini belirterek, "İlk kez adına Gaziantep'te uluslararası bir turnuva yaptık. 23 ülkeden sporcular katıldı. Mükemmel bir organizasyondu. Gelen misafirler organizasyona ve salona hayran kaldı." diyerek sözlerini tamamladı.

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