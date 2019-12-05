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Futbol
05.12.2019 - 13:30, Son Güncelleme:

Türkiye Futbol Vakfı'ndan Nihat Özdemir'e ziyaret

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Türkiye Futbol Vakfı'ndan Nihat Özdemir'e ziyaret

Türkiye Futbol Vakfı (TFV) Başkanı Engin Verel, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti.

Türkiye Futbol Vakfı (TFV) Başkanı Engin Verel, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti.

TFF'nin Riva'daki idari merkezinde gerçekleşen ziyarette; TFF Yönetim Kurulu üyesi Selim Soydan ve Genel Sekreter Kadir Kardaş ile Türkiye Futbol Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri yer aldı. 

Ziyarette Başkan Nihat Özdemir tarafından TVF Başkanı Engin Verel ve TVF yöneticilerine A Milli Takım forması takdim edildi. 

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Türkiye Futbol Vakfından Nihat Özdemire ziyaret

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