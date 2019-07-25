Türkiye Fair Play Ödülleri'nin sahipleri belli oldu! Nuri Şahin...
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından verilen 2018 Türkiye Fair Play Ödülleri'nin kazanan isimleri açıklandı.
Olimpiyatevi'nde düzenlenen toplantıda "Sportif Davranış", "Sportif Kariyer" ve "Sportif Tanıtım" dallarında büyük ödül, şeref diploması, kutlama mektubu ve toplumsal fair play ödülü kazananlar açıklandı.
TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı ve Avrupa Fair Play Birliği İkinci Başkanı Erdoğan Arıpınar, konuşmasında fair play ödüllerinin öneminden bahsetti.
Sportif Fair Play Davranış Dalı:
- Büyük ödül: Yıldırımbosna Spor Kulübü
- Şeref diploması: Panagiotis Iordanou
- Kutlama mektubu: Konya Basketbol İl Temsilciliği, Erdem Yağız, Sevtun Doğar Daldaban
Sportif Fair Play Kariyer Dalı:
- Büyük ödül: Yılmaz Tokatlı
- Şeref diploması: Mehmet Samsa, Draşhan Arda
- Kutlama mektubu: Fehime Özkan
Sportif Fair Play Tanıtım Dalı:
- Büyük ödül: Kızlar Sahada Organizasyonu
- Şeref diploması: Hüseyin Gümüş, Ümit Sarıkaya, Yasemin Adar
- Kutlama mektubu: Ahmet Uysal, Hüseyin Buğa, Recep Cengiz
Toplumsal Fair Play Ödül Sahibi: Eşe Ciğerci, Nuri Şahin
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