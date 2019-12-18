Türk sporuna büyük katkı

Türkiye'ye adım attığı ilk yılda Türkiye Basketbol Federasyonu ile işbirliği yapan ve Basketbol Süper Ligi'nin marka değerinin artmasına önayak olan Infront, Türk sporunun gelişimine katkı sağlamaya ve spora inanan firmalarla işbirliklerine devam ediyor.



ING Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Basketbol Federasyonu ile birlikte çalışan, aynı zamanda birçok yerel ve global markaya spor yatırımları ile ilgili stratejik çözümler sunan, markaların spor iletişimleri için en verimli yol haritalarını çizen Infront, oyunun yeni başladığını ve Türk sporunu, doğru bir strateji ile daha pek çok paydaş ile biraraya getirmeyi hedeflediklerini, bu vesile ile tekrar güçlü bir şekilde duyurmuş oldu.