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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
05.11.2019 - 11:52, Son Güncelleme:

Turgay Büyükkarcı: "Başarırsak 'biz' başaracağız. Bu yüzden her kesimden..."

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Turgay Büyükkarcı: "Başarırsak 'biz' başaracağız. Bu yüzden her kesimden..."

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, basketbol ve futbolda yeşil-kırmızılı ekibin aldığı güzel sonuçlara karşın camiadan yeterli desteği göremediklerini belirtti.

Turgay Büyükkarcı, yaptığı yazılı açıklamada, ING Basketbol Süper Ligi'nde namağlup tek takım olarak zirvede yer aldıklarını, FIBA Avrupa Kupası'nda da E Grubu'nda lider olduklarını aktardı.

Futbol takımının da teknik direktör Soner Tolungüç'ün takımın başına geçmesinden sonra 7 maçta tek yenilgi alıp tehlikeli bölgeden çıktığını ve play-off hattına girdiğini anlatan Büyükkarcı, şunları kaydetti:

"Basketbol ve futbolda beklediğimiz, istediğimiz sonuçları almak bizleri ve taraftarlarımızı fazlasıyla mutlu ediyor. İyi yoldayız ancak bu köprünün altından daha çok sular akacak. Aynı hırsla, aynı disiplinle çalışıp sezon sonunda da bize yakışan yerde olmak istiyoruz. Ancak bu kadar güzel sonuçlar alırken camiamızdan, bizi sevenlerden gerekli desteği tam olarak göremiyoruz. Bu da bizleri üzüyor. Basketbol kombine satışları iyi gitti ancak diğer branşlarda beklentinin altında kaldık."

Turgay Büyükkarcı, sponsorları Pınar Holding'in dışında tüm yükün yönetim kurulu üyeleri üzerinde olduğunu belirterek, "Başarırsak 'biz' başaracağız. Bu yüzden her kesimden maddi ve manevi destek görmek istiyoruz. Oyuncularımız, teknik heyetimiz ve emeği geçen herkes bunu hak ediyor. Biz büyük bir camiayız ve birlikte zorlukların üstesinden gelebiliriz. Büyüklüğümüzü göstermeli ve her şey güzel giderken kulübümüze katkı sağlamalıyız." ifadelerini kullandı.

Turgay Büyükkarcı: Başarırsak biz başaracağız. Bu yüzden her kesimden...

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