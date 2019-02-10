Tüm gözler 'Galatasaray-Trabzonspor' maçında! iddaa'da dikkat çeken değişim...
Tüm gözler, Spor Toto Süper Lig'de günün maçına, "Galatasaray-Trabzonspor" karşılaşmasına çevrildi. iddaa'da dikkat çeken bir değişim gerçekleşti, işte detaylar...
- Sarı kırmızılılarda Sinan Gümüş ve Fernando cezalı.
- Forvette son anda bir değişiklik olmazsa yeni transfer Mbaye Diagne, orta alanda da Selçuk İnan görev yapacak.
- Hafif sakatlığı bulunan Mariano yerine sağ beke Linnes geçecek, Nagatomo da ilk 11'e geri dönüyor.
- Bu sezon Türk Telekom Stadyumu'nda oynadıkları 10 lig maçında da yenilgi yüzü görmediler. (6 galibiyet - 4 beraberlik)
- Bordo mavililerde Jose Sosa maç saati netleşecek ama eksikler Trabzonlu taraftarlar için can sıkıcı...
- Onur Recep Kıvrak sonrası kaleyi devralan Uğurcan Çakır, sağ bek Joao Pereira, sol bek Filip Novak ve orta alanın sigortası Ogenyi Onazi sakat.
- Aralarındaki son 5 lig maçının 4'ünü kazanan Trabzonspor, deplasmanda oynadığı son 5 lig maçında ise sadece 1 kere kazanabildi.
iddaa'da Galatasaray'ın oranı düşüşte!
- 1,55'ten açılan 'Galatasaray kazanır' iddaa oranı 1,50'ye gerilerken, sarı kırmızlı ekibin hem ilk yarıyı hem de ikinci yarıyı kazanması için verilen oran da geriledi.
- MBS2 olarak oynanan İY/MS tercihi 2,30'dan 2,20'ye düşürüldü!
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