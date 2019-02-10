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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
10.02.2019 - 12:01, Son Güncelleme:

Tüm gözler 'Galatasaray-Trabzonspor' maçında! iddaa'da dikkat çeken değişim...

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Tüm gözler 'Galatasaray-Trabzonspor' maçında! iddaa'da dikkat çeken değişim...

Tüm gözler, Spor Toto Süper Lig'de günün maçına, "Galatasaray-Trabzonspor" karşılaşmasına çevrildi. iddaa'da dikkat çeken bir değişim gerçekleşti, işte detaylar...

Galatasaray

- Sarı kırmızılılarda Sinan Gümüş ve Fernando cezalı.

- Forvette son anda bir değişiklik olmazsa yeni transfer Mbaye Diagne, orta alanda da Selçuk İnan görev yapacak.

- Hafif sakatlığı bulunan Mariano yerine sağ beke Linnes geçecek, Nagatomo da ilk 11'e geri dönüyor.

- Bu sezon Türk Telekom Stadyumu'nda oynadıkları 10 lig maçında da yenilgi yüzü görmediler. (6 galibiyet - 4 beraberlik)

Trabzonspor

- Bordo mavililerde Jose Sosa maç saati netleşecek ama eksikler Trabzonlu taraftarlar için can sıkıcı...

- Onur Recep Kıvrak sonrası kaleyi devralan Uğurcan Çakır, sağ bek Joao Pereira, sol bek Filip Novak ve orta alanın sigortası Ogenyi Onazi sakat.

- Aralarındaki son 5 lig maçının 4'ünü kazanan Trabzonspor, deplasmanda oynadığı son 5 lig maçında ise sadece 1 kere kazanabildi.

En Çok Oynanan Bahis
  • 147Galatasaray - Trabzonspor
    3
    MS1
    1,50
    61467kez oynandı
Hemen Oyna
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iddaa'da Galatasaray'ın oranı düşüşte!

- 1,55'ten açılan 'Galatasaray kazanır' iddaa oranı 1,50'ye gerilerken, sarı kırmızlı ekibin hem ilk yarıyı hem de ikinci yarıyı kazanması için verilen oran da geriledi.

- MBS2 olarak oynanan İY/MS tercihi 2,30'dan 2,20'ye düşürüldü!

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

İddaa Tahminleri - 10 Şubat 2019Nesine TV yorumcusu Rıdvan Aksu, 10 Şubat Pazar iddaa programından güvendiği maçları sizler için seçip analiz etti ve iddaa maç sonuçları tahminlerini paylaştı.
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