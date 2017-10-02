Tudor'un şampiyonluk yolundaki ilk planı: Fenerbahçe....

Igor Tudor, yardımcılarıyla yaptığı toplantıda, “Östersunds’a elenip Avrupa’ya veda ettik ama bunu lehimize kullanabiliriz. Devre arasına büyük bir puan farkıyla lider girmeliyiz” ifadelerini kullandı.

İşte Igor Tudor’un planı: “Fenerbahçe’yi yen, yarış dışı bırak. Beşiktaş ve Başakşehir’in Avrupa kupaları maçlarını avantaja çevirip 17 haftada puan farkını aç.”

İlk 7 haftada 19 puan toplayan ve zirve yarışında en yakın rakibi ile arasında 5 puan fark bulunan G.Saray’da Hırvat teknik adamın planları tıkır tıkır işledi.

Derbiye puan kaybı yaşamadan çıkmayı hedefleyen Tudor, Beşiktaş ile Trabzon’un berabere kalması, Fenerbahçe mağlubiyeti sonrasında 21. şampiyonluk adına yeni ve kısa vadeli hedefini belirledi. Tudor, yardımcıları ile yaptığı toplantıda şu ifadeyi kullandı: “Öncelikle Fenerbahçe’yi yenip şampiyonluk yarışının dışına itmeliyiz.”

Hırvat teknik adam, Türk Telekom Stadı’nda 9. haftadaki derbide F.Bahçe’yi yenip puan farkını 11’e çıkartmaları gerektiğini belirtti. Östersunds’a elenip Avrupa’ya veda eden G.Saray’ın hocası Tudor, “Bunu şampiyonluk yarışında avantaja çevirmeliyiz” dedi. Tudor, Beşiktaş ve Başakşehir’in Avrupa’da oynamasını lehlerine kullanmaları gerektiğini söyleyip, “Devrede puan farkı en az 8 olmalı” diye konuştu.

TOLGA'NIN EKSİKLİĞİNİ HİSSETTİK

Galatasaray Teknik Direktörü Tudor, 3-2 kazandıkları Karabükspor maçını analiz etti ve, “Tolga Ciğerci’nin eksikliğini hissettik” dedi. Tecrübeli teknik direktörün, eklem kapsülündeki ödem nedeniyle 2-3 hafta dinlendirilmesi planlanan Tolga’nın mutlaka 9. haftadaki Fenerbahçe derbisine yetiştirilmesini istediği öğrenildi.