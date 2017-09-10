Tudor'dan itiraf: '5 değişiklik...'

İşte Tudor'un maç sonu açıklamaları;

"Oynadığımız oyunla 1 puan iyi diye düşünüyorum. Maç öncesinde de belirtmiştim, milli takım dönüşleri zor olur, bizi de iyi etkilemedi bu dönüş. İlk baştan itibaren zor bir maç olacağını belli etti maç. bu tip maçlarda elinde olsa ilk yarıda 5 değişiklik birden yaparsın.Bize oyunu oynatan oyuncularımız, ana oyuncularımız, bugün gününde değildi. Onun nedeni de milli takım arası. Bu tip şeyler olabiliyor, futbolda bu var. Bu maçtan 1 puan aldık, artık yapmamız gereken önümüzdeki haftaya odaklanmak olacaktır. Birçok oyuncumuzu milli takıma gönderiyoruz. Ana oyuncularımız milli takımdaydı. Seyahat yapıyorlar, bazıları oynuyor, bazıları oynamıyor, bazıları antrenman yapmıyor. Antalya deplasmanı zaten zor bir deplasman, 1 puan aldık. Böyle bir maçta 1 puanın kötü olmadığını düşünüyorum"

'SELÇUK BİZİM İÇİN ÖNEMLİ'

"Selçuk bizim önemli bir oyuncumuz. Takımımızın önemli bir parçası. Sezon sonuna kadar da böyle olacak. Her zaman en iyi 11 oynuyor. Ama şampiyon olmak için sadece 11 oyuncu de yetmiyor. Bu şekilde değişimler olabilir."