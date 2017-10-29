Tudor'dan Gomis açıklaması: 3 gün yazılacak

“Bizim için zor bir maçtı. Buraya futbol oynamaya geldik. Ama çok farklı şekilde maça hazırlanan bir rakip bulduk. Genel anlamda duran toplara odaklanan, uzun toplar oynayan ve ikinci toplarda mücadeleye odaklanan bir Trabzonspor vardı. Tabii ki tebrik ediyorum, sonuçta kazandılar. Artık önümüzdeki maça odaklanıyoruz. 10 maçı geride bıraktık. 10 maçla ne şampiyon oluyorsunuz ne de şampiyonluğu kaybediyorsunuz. Gerekli dersleri alacağız. Tekrardan bir an önce çalışmaya başlayıp kendimizi geliştirmeye odaklanacağız.”

“GOMİS’İN ÇIKMASI 3 GÜN YAZILACAK”

Tudor, Gomis’in oyundan alınmasıyla ilgili sorulan soruya, “Büyük ihtimalle 3 gün niye Gomis çıktı diye yazılacak. Olayı Gomis’in üzerine yıkmamamız lazım. Eren’e de saygı duymamız lazım. Gomis, forvet tipi olarak daha çok servis yapılması gereken bir oyuncu. O an içinde ona gerekli servisi yapacak oyunu oynamadık. 10 kişiydik, Feghouli ve Belhanda’nın olmaması etkiledi. Benim oradaki amacım Eren’i geriyi koyarak defans arkası koşuya odaklanmaktı. O yüzden böyle değişiklik yaptık” yanıtını verdi.

“SAHA İÇİNE ODAKLANMALIYIZ”

Tudor, Galatasaray’a operasyon yapılıyor, farkın açılması istenmiyor yönünde iddialar üzerine sorulan soruya ilişkin ise, “Bir drama yapmak istemiyorum. Saha içinde neler yapabileceğimize odaklanmalıyız. Tabii ki başkanımız, yöneticilerimiz var. Bunu onlara bırakmalıyız. Bizim takım olarak bu tip konularda enerjilerimizi sarf etmeden saha içinde neler yapabiliriz ona odaklanmalıyız” dedi.

“TRABZONSPOR’UN OYNADIĞI GİBİ BİR FUTBOL KALMADI”

10 maçta 1 mağlubiyetin yadırganmaması gerektiğini söyleyen Tudor, “İlk mağlubiyetimiz. 10 maçlık periyotta bir maç kaybettik, bunu da yadırgamamak gerekir. Bugün Trabzonspor uzun toplar, devamlı ikinci toplar için mücadele eden, top oynamaktan ziyade böyle bir futbol oynamaya çalışan takım bulduk karşımızda. Bence artık böyle futbol kalmadı. Devre arasında takım arkadaşlarımızla da konuştuk. Bu maçın kazanmanın anahtarı ikinci topları kazanmaktı. Kolay değil tabii. Eğer bu futbol ile oynuyorsanız stoperleri oyuna koymam lazım. 90 dakika boyunca büyük mücadele var. Tabiri caizse kavga dövüş vardı. Maçın bazı bölümlerinde iyi oynadık. Sonlarda 3’üncü bölgeye getirdik ama final paslarında eksikliğimiz vardı. Doğru finali yapmada eksiklik yaşadık. Belhanda’nın cezalı olması, Feghouli’nin atılması ikinci bölgedeki kalitemizi düşürdü. Burada anahtar olabilecek iki oyuncumuzdan yararlanamadık” diyerek açıklamalarını noktaladı.