Tudor sürpriz yapacak mı? İşte, G.Saray'ın 11'i...

Osmanlıspor maçı Galatasaray için çok kritik. Bu yüzden Igor Tudor, kazanan takımı bozmayacak. İlk haftadaki 11’in performansından memnun kalan Tudor’un, son idmanlarda da aynı kadroyu denediği öğrenildi.

GOMİS YİNE GOL PEŞİNDE

Cim Bom’un yeni golcüsü olan ve ligdeki ilk maçında Kayserispor ağlarına 2 gol atıp, 1 de asist yapan Bafetimbi Gomis, Osmanlıspor karşısında da takımının en önemli hücum silahı olacak.

Bu haftayı da boş geçmek istemeyen Fransız yıldızın, antrenmanlarda son derece formda olduğu öğrenildi. Yıldız forvet, Başkent ekibine gol ya da goller atıp, hem takımının galibiyetine katkıda bulunmak hem de şimdiden gol krallığının en güçlü adaylarından biri olduğunu göstermeyi hedefliyor.

MELER İLE İKİ MAÇI DA KAZANDI

Galatasaray’ın, yarınki Osmanlıspor karşılaşmasında Halil Umut Meler düdük çalacak. Sarı-Kırmızılılar, Meler’le daha önce ligde 2 maça çıktı ve hepsinde de galip gelen taraf oldu. Cim Bom, geçen sezon deplasmanda Alanyaspor’u 3-2, sahasında da Gaziantepspor’u 3-1’lik skorlarla geçmeyi başarmıştı. Ev sahibi Osmanlı ise genç hakemin bugüne kadar yönettiği 4 maçında; sadece 1 galibiyet alırken, 2 kez berabere kaldı ve 1 kez de yenildi. (Fanatik)