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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
08.05.2018 - 12:56, Son Güncelleme:

Tudor, Garry Rodrigues'ten intikam almış!

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Tudor, Garry Rodrigues'ten intikam almış!

Galatasaray eski teknik direktörü Igor Tudor'un, Yunanistan ekibi PAOK'u çalıştırdığı dönemde takımdan gönderilmesinin sorumlusu olarak gördüğü Garry Rodrigues'i, kişisel husumeti sebebiyle oynatmadığı iddia edildi. Fatih Terim'in göreve geldikten sonra her maçta forma şansı verdiği yıldız oyuncu gösterdiği başarılı performansla dikkat çekiyor.

 

Süper Lig'de son iki haftaya lider giren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim döneminde ligde her maç ilk 11'de olan Garry Rodrigues'i, eski hocası Tudor yedek bırakıyordu... Perde arkasında yaşananların Rodrigues'in performansıyla ilgili olmadığı ortaya çıktı.

Rodrigues'in Igor Tudor ile PAOK'ta yaşadığı kişisel sorunların ceremesini Galatasaray'da çektiği ortaya çıktı. Hırvat hoca, 2015-16 sezonunda çalıştırdığı Yunan ekibinden kovulma sürecinden Rodrigues'i sorumlu tuttu.

Yıldız oyuncunun o dönem kendisini PAOK Başkanı'na şikayet ettiğini düşünen Igor Tudor, 27 yaşındaki futbolcudan intikamını Galatasaray'da aldı... Bu arada İngiltere'den Newcastle, Fransa'dan Lyon ve Almanya'dan Schalke kulüpleri uzun süredir Garry Rodrigues'i takip ediyor. Rodrigues'i gündemine alan son takım ise Crystal Palace oldu. Premier Lig'de kalmayı garantileyen Crystal Palace'ın scoutlarını Galatasaray-Yeni Malatya maçına göndereceği öğrenildi.

TERİM'İN 1 NUMARASI OLDU
Tudor döneminde 16 haftada 1 gol, 3 asistle oynayan Garry Rodrigues, yeni hocası Fatih Terim'le ligde çıktığı 16 maça 8 gol, 5 asist sığdırdı. Akhisar'da yaptığı dubleyle galibiyeti getiren Rodrigues'in bu performansı Terim için sürpriz değil... İmparator'un göreve gelmeden önce takip ettiği Galatasaray'da, en beğendiği oyuncu Rodrigues'ti. (Sabah)

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