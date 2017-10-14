İşte, Uğur Meleke'nin ilk 45 dakikayla ilgili yorumları...



Galatasaray’daki tutukluğun sebebi ne?

Galatasaray bu senaryoyu sürekli yaşıyor, rakibi önde basınca oyun kurmakta güçlük çekiyor. Sivas da bu açığı değerlendirmişti, Karabük de. Konya da önde basınca Galatasaray orta sahası çok geriye yaslandı oyun kurmak için. O zaman da kat etmeleri gereken mesafe artıyor ve yalpalıyorlar. Denayer’ın o gereksiz driplinglerinin sebebi de bu.



Galatasaray üçlü savunmayla mı başladı?

Hayır, Galatasaray klasik 4-1-4-1 oynuyor, sadece oyun kurarken Fernando stoperlerin içine giriyor. 8 maçtır aynı sistemle oynuyorlar, formasyonda hiç değişiklik yapmadılar, bugün de yapmadılar. Fernando tek ön libero. Feghouli sağ, Rodrigues sol açık başladılar... N’Diaye ve Belhanda merkezde iki sekiz numara gibi oynuyorlardı. Rodrigues çıkınca Belhanda çizgiye geçti, hepsi bu.



Neden kulübede Linnes değil Tarık tercih edildi?

Yabancı sınırı... TFF kurallarına göre eğer sahaya 21 kişi ile çıkarsanız 12, yirmi veya daha az oyuncuyla çıkarsanız 11 yabancı sınırı var. İlk 11’in tamamı zaten yabancı. Tek yedek yabancı kontenjanı da Carrasso ile kullanılmış.

Bence orada esas sorulması gereken soru: Neden Linnes değil Latovlevici sol bekte oynuyor? Bence sezona çok iyi başlayan Linnes’e büyük bir haksızlık yapılıyor şu sıralar. Galatasaray’ın iki kenarı da oyuna katılma konusunda yetersizler bugün.