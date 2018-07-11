Trezeguet transferi yattı!
Kasımpaşalı Trezeguet, bonservis bedeli yatırılmayınca Slavia Prag'a imza atmadı. Mısırlı futbolcunun Kasımpaşa kafilesine katılması bekleniyor.
Kasımpaşalı futbolcu Trezeguet'in Slavia Prag transferi gerçekleşmedi. Kasımpaşa Kulübü'nden aldığı özel izin ile Çekya'nın Prag kentine giderek Slavia Prag için sağlık kontrolünden geçen Trezeguet'in Çekya ekibine transferi iptal oldu.
Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin'den alınan bilgiye göre Slavia Prag Kulübü, TSİ 17.00'ye kadar Kasımpaşa Kulübü'nün banka hesabına yatırması gereken 5 milyon Euro'luk bonservis bedelini yatırmayınca, transfer gerçekleşmedi.
Bilgin ayrıca, Trezeguet'in Kasımpaşa'nın kamp çalışmalarına katılmasını beklediklerini söyledi.
Kasımpaşa Kulübünün Slavia Prag ile transferi için anlaştığı Trezeguet, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Çekya ekibine gitmekte gönülsüz olduğunu açıkça gösterdi.
Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği ve 4 yıllık sözleşme için prensipte anlaştığı Trezeguet, " Hala Kasımpaşa'nın oyuncusuyum. Gidecek miyim yoksa kalacak mıyım bilmiyorum. Tüm seçeneklere açığım." dedi.
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