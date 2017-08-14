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Traore ameliyat edildi

Trabzonspor maçında Durica'nın darbesiyle ayağından sakatlanan ve oyuna devam edemeyen, yapılan kontroller sonrasında sol ayak bileğinde parçalı kırık tespit edilen Atiker Konyasporlu Abdou Razack Traore'nin sezonun ilk yarısını kapattığı belirtildi.

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Kulüp Doktoru Yrd.Doç.Dr. Galip Bilen Kürklü, yeşil beyazlı oyuncu Abdou Razack Traore'nin Trabzon'da ve Konya'da kontrollerinin yapıldığını belirterek, "Traore'nin sol ayak bileğinde darbeye bağlı iç malleol kemikte parçalı ve ayrık kırıklar tespit edildi. Bağların durumu da çekilecek MR sonucunda belli olacak. Ama tedavi sürecini de göz önüne aldığımızda oyuncumuz Abdou Razack Traore'nin sezonun ilk yarısını kapattığını söyleyebiliriz" dedi.
Traore bugün öğle saatlerinde Medicana Konya Hastanesi'nde ameliyat edildi.

Operasyon öncesi başkan Ahmet Şan futbolcuya moral ziyaretinde bulundu. Başkan Şan, burada kulüp doktoru Yrd.Doç.Dr. Galip Bilen Kürklü ve operasyonu gerçekleştirecek olan diğer doktorlardan bilgi aldı.

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