Transferin son gününde Eren Derdiyok sürprizi!
Galatasaray'ın yollarını ayırmak istediği Eren Derdiyok için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Sarı kırmızılı takımda Serdar Aziz'le birlikte kadro dışı bırakıldıktan sonra adı transferde bir çok kulüple anılan tecrübeli futbolcunun Çin Ligi'ne gideceği ya da Almanya'ya geri döneceği ileri sürülmüştü.
Türkiye'de transferin bitimine bir gün kala Meksika'dan bir kulübün Eren Derdiyok ile ilgilendiği idida edildi.
İsviçre pasaportuna sahip olan Eren Derdiyok'u isteyen Meksika kulübünün bugün bu transferi bitirmek için yoğun çaba harcayacağı öne sürüldü.
Galatasaray Yönetimi'nin teklif gelmesi durumunda Eren için kolaylık yapması bekleniyor.
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