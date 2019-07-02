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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
02.07.2019 - 11:19, Son Güncelleme:

Transferin gözdesi Manu, Çin'in Beijing Renhe takımına transfer oldu!

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Transferin gözdesi Manu, Çin'in Beijing Renhe takımına transfer oldu!

Spor Toto 1. Lig'de bekleme yapmadan Süper Lig’e dönme hedefiyle transfer çalışmalarına başlayan Akhisarspor’da, yönetime kulüpten ayrılmak istediğini bildiren Elvis Manu, Çin’in Beijing Renhe takımına transfer oldu.

Gençlerbirliği’nden geldiği Akhisarspor’da ligde 28 maçta 7, Ziraat Türkiye Kupası’nda 7 maçta 2, UEFA Avrupa Ligi’nde ise 5 maçta 1 gol atan 25 yaşındaki Hollandalı Manu, Çin’in yolunu tuttu.

Manu yeni takımının formasıyla poz verirken, Akhisar yönetimi, bonservisi 2 milyon Euro olarak belirlenen futbolcudan ne kadar gelir elde edildiğini açıklamadı.

BURHAN EŞER'LA PRENSİPTE...

Yabancı kontenjanı dolu olduğu için transferde yerlilere yönelen Akhisarspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak’ın raporu doğrultusunda Osmanlıspor’dan ayrılan Burhan’la prensipte anlaştı.

Süper Lig’de Diyarbakırspor, Gençlerbirliği, Eskişehirspor, Mersin İdmanyurdu, Sivasspor formaları giydikten sonra 2017-18 sezonunda 1’inci Lig’de BŞB Erzurumspor’la Play-Off şampiyonluğu yaşayan 34 yaşındaki tecrübeli oyuncunun resmi imza atması bekleniyor.

Başkan Hüseyin Eryüksel de Burhan transferini doğruladı. Burhan Eşer, geçen sezon Osmanlıspor’da 32 karşılaşmada 7 gol attı.

Akhisarspor, Hatayspor’dan ayrılan golcü Mirkan Aydın’a da imza attırmayı hedefliyor.

İLK ANTRENMAN YARIN

Diğer taraftan, Akhisarspor, 1’inci Lig’de mücadele edeceği yeni sezon öncesi antrenmanlara yarın başlayacak.

Yeşil-siyahlı ekip sezonun ilk çalışmasını yarın saat 15.00’te Yılmaz Atabarut Tesisleri’nde yapacak. İlk antrenmana kulüp arayan bazı yabancı futbolcular ile bedelli askerlik görevlerini geçen hafta tamamlayan Güray ile Zeki katılmayacak.

9 Temmuz’a kadar tesislerinde çalışacak Akhisarspor, 10-22 Temmuz tarihleri arasında Erzurum’da kamp yapacak. Ege temsilcisi, ikinci etap kampını 25 Temmuz-6 Ağustos arasında Ankara Kızılcahamam’da gerçekleştirecek.

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Transferin gözdesi Manu, Çinin Beijing Renhe takımına transfer oldu

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