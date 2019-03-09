Transferi resmen açıkladı! Protokol imzalandı
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor forması giyen 21 yaşındaki Duhan Aksu, kulübünün transferi için Lille'le anlaştığını duyurdu.
Adı, Fransa Ligue 1 ekibi Lille ve Beşiktaş'la anılan 21 yaşındaki sol bek oyuncusu Duhan Aksu bu iddialar hakkında konuştu.
Duhan Aksu şöyle konuştu:
"Lille takımı ile kulübüm İstanbulspor'un transferim için ön protokol imzaladığı doğru."
"İlk başta ben de bu transfer girişimine çok şaşırdım. Çünkü geçen sezon 10 maç oynamıştım ve sonrasında da Yalçın Koşukavak'ın sisteminin içine dahil olmuştum."
"Çok mutluyum. Mehmet Zeki'nin transferi burada bizim için çok önemli artı oldu. Her oyuncunun hayali büyük takımlarda ve Avrupa'da forma giymektir"
"İstanbulspor bu ligin zirve takımlarından. İstanbulspor'da belli bir sistem vardı."
"Hoca değişikliğinden sonra sistem değişikliği oldu. Adaptasyon sorunu yaşadık."
"İstanbulspor bu ligin üstünde bir takım. Fatih Tekke ile iletişimiz çok iyi. Belli bir sistemimiz vardı, yeni bir sistem kurmaya çalışıyoruz."
"Aslında Fenerbahçe altyapısından oyuncu çıkıyor. Fakat U-21'den A takıma çıkmıyor, orada bağlantı eksikliği var. Altyapıdan oyuncu çıkartmak sabır işi."
Bu sezon Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'den toplamda 6 oyuncu yurt dışına transfer oldu. Okay Yokuşlu, Salih Uçan, Eren Albayrak, Sinan Bakış, Serdar Gürler, Zeki Çelik bu sezon Avrupa'da boy gösterecek.
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