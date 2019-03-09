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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.03.2019 - 10:15, Son Güncelleme:

Transferi resmen açıkladı! Protokol imzalandı

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Transferi resmen açıkladı! Protokol imzalandı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor forması giyen 21 yaşındaki Duhan Aksu, kulübünün transferi için Lille'le anlaştığını duyurdu.

Adı, Fransa Ligue 1 ekibi Lille ve Beşiktaş'la anılan 21 yaşındaki sol bek oyuncusu Duhan Aksu bu iddialar hakkında konuştu.

Duhan Aksu şöyle konuştu:

"Lille takımı ile kulübüm İstanbulspor'un transferim için ön protokol imzaladığı doğru."

"İlk başta ben de bu transfer girişimine çok şaşırdım. Çünkü geçen sezon 10 maç oynamıştım ve sonrasında da Yalçın Koşukavak'ın sisteminin içine dahil olmuştum."

"Çok mutluyum. Mehmet Zeki'nin transferi burada bizim için çok önemli artı oldu. Her oyuncunun hayali büyük takımlarda ve Avrupa'da forma giymektir"

"İstanbulspor bu ligin zirve takımlarından. İstanbulspor'da belli bir sistem vardı."

"Hoca değişikliğinden sonra sistem değişikliği oldu. Adaptasyon sorunu yaşadık."

"İstanbulspor bu ligin üstünde bir takım. Fatih Tekke ile iletişimiz çok iyi. Belli bir sistemimiz vardı, yeni bir sistem kurmaya çalışıyoruz."

"Aslında Fenerbahçe altyapısından oyuncu çıkıyor. Fakat U-21'den A takıma çıkmıyor, orada bağlantı eksikliği var. Altyapıdan oyuncu çıkartmak sabır işi."

Bu sezon Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'den toplamda 6 oyuncu yurt dışına transfer oldu. Okay Yokuşlu, Salih Uçan, Eren Albayrak, Sinan Bakış, Serdar Gürler, Zeki Çelik bu sezon Avrupa'da boy gösterecek.

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Transferi resmen açıkladı Protokol imzalandı

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