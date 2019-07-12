Transferi efsane Türk filmiyle duyurdular
Gazişehir Gaziantep Kulübü'nün sosyal medyadan yaptığı transfer paylaşımı büyük ilgi gördü.
Transfer çalışmalarını sürdüren Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Gazişehir Gaziantep Kulübü sosyal medya hesabından baş rollerinde Kemal Sunal, Şener Şen ve Halit Akçatepe'nin oynadığı efsane film Şabanoğlu Şaban filminin afişiyle transfer paylaşımında bulundu.
Çok yakında ifadesiyle yapılan paylaşımda, kastedilen yeni transferin 'Dat diri dat dat Muğdat' tezahüratıyla özdeşleşen 28 yaşındaki futbolcu Muğdat Çelik olduğu öğrenildi.
Kırmızı siyahlılar Şabanoğlu Şaban filminde geçen 'Dat diri dat dat' repliğiyle yeni transferine göndermede bulundu.
Galatasaray ile olan sözleşmesi sona eren Muğdat Çelik'in sağlık kontrolünden geçmek için Gaziantep'te olduğu öğrenildi.
İşte Gazişehir Kulübü'nün paylaşımı:
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