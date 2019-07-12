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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
12.07.2019 - 16:04, Son Güncelleme:

Transferi efsane Türk filmiyle duyurdular

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Transferi efsane Türk filmiyle duyurdular

Gazişehir Gaziantep Kulübü'nün sosyal medyadan yaptığı transfer paylaşımı büyük ilgi gördü.

Transfer çalışmalarını sürdüren Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Gazişehir Gaziantep Kulübü sosyal medya hesabından baş rollerinde Kemal Sunal, Şener Şen ve Halit Akçatepe'nin oynadığı efsane film Şabanoğlu Şaban filminin afişiyle transfer paylaşımında bulundu.

Çok yakında ifadesiyle yapılan paylaşımda, kastedilen yeni transferin 'Dat diri dat dat Muğdat' tezahüratıyla özdeşleşen 28 yaşındaki futbolcu Muğdat Çelik olduğu öğrenildi.

Kırmızı siyahlılar Şabanoğlu Şaban filminde geçen 'Dat diri dat dat' repliğiyle yeni transferine göndermede bulundu.

Galatasaray ile olan sözleşmesi sona eren Muğdat Çelik'in sağlık kontrolünden geçmek için Gaziantep'te olduğu öğrenildi.

İşte Gazişehir Kulübü'nün paylaşımı:

Transferi efsane Türk filmiyle duyurdular

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