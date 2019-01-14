Transferde son dakika! G.Saray...
Ara transfer döneminde Galatasaray'ın da gündemine gelen ve Nantes'ta kiralık olarak forma giyen Kara Mbodji'nin sözleşmesi feshedildi. Oyuncunun yeniden Anderlecht'e döneceği açıklandı.
Stoper bölgesini Marcao'yu alarak güçlendiren Galatasaray'ın ara transferde gündemine gelen isimlerden biri de Kara Mbodji olmuştu.
Geçtiğimiz yaz Anderlecht'ten Nantes'a kiralanan 1.92 boyundaki stoperin sözleşmesinin bugün karşılıklı olarak feshedildiği duyuruldu.
Fransız kulübünden yapılan açıklamada Anderlecht kulübü ve oyuncunun kendisiyle anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.
Bu sezon yalnızca 8 maçta forma şansı bulabilen Mbodji, böylece 2020 yazına kadar kontratının bulunduğu Anderlecht'e geri dönmüş oldu.
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