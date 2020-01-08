Transferde son dakika Fenerbahçe haberleri | Galatasaray olmadı Kadıköy'e geliyor...

Fenerbahçe transfer çalışmalarını dört koldan sürdürüyor. Damien Comolli, birçok isimle görüşmeler yapıyor. Bir yandan da menajerler, stoper, sol bek ve hücum oyuncusu arayan Fenerbahçe’ye peş peşe oyuncu önerilerinde bulunuyor. Bunlardan iki yıldız ön plana çıktı. Luiz Gustavo’nun menacerliğini de yapan ROGON Şirketi, Hertha Berlin’deki oyuncusu Jordan Torunarigha’yı kiralık olarak teklif etti. 1.93 m. boyunda olan 22 yaşındaki futbolcu, stoperde görev yapıyor. Sol ayaklı olan Torunarigha, güçlü fiziğiyle dikkat çekiyor. Genç oyuncu, bu sezon Hertha’da 4 resmi maçta şans bulabildi.

Çin basını 30 yaşındaki Alan Carvalho’nun Fenerbahçe’ye gitme ihtimalinin çok güçlü olduğunu bildirdi. Tianhai Teknik Direktörü Xueyu Liu, kış kampında Alan’ın kendileriyle olmayacağını vurguladı.Ara transferde kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe, yabancı kuralının değiştiği Çin pazarındaki fırsatları iyi kullanmak istiyor. Sarı-Lacivertliler’in hemen her transfer döneminde gündemine gelen Alan Carvalhoda, Kanarya’ya hiç bu kadar yakın olmamıştı. Çin basını Tianhai Teknik Direktörü Xueyu Liu’nun Brezilyalı oyuncuyu Dubai’de yapılması planlanan kış kampına almayacağını duyurdu. Çinliler, Liu’nin bu konudaki görüşlerini yönetime ilettiğini ve Alan’ın kış kampında takımla birlikte olmayacağını duyurdu. Bu gelişmelerin Brezilyalı oyuncunun Türkiye’ye gitmesinin önündeki engelleri ortadan kaldırdığı da ifade edildi.PARLAK BiR KARiYERi VARÇok parlak bir kariyere sahip olan Alan Carvalho’nun, Tianhai takımıyla 31 Aralık itibariyle dolan sözleşmesi, yenilenmemişti. 30 yaşındaki Brezilyalı Ganzu Evergrande takımında 101 maçta 58 gol atıp, 27 de asist yapmış, ardından bir başka Çin takımı Tianjin Tianhai’ye transfer olmuştu. Burada da 27 maçta 9 gol ve 3 asistlik performans gösteren Alan, hem forvette hem de iki kanatta oynayabiliyor. Brezilyalı oyuncu daha önce Salzburg’ta 129 maçta 93 gol ve 36 asistle göz kamaştıran bir performans göstermişti. (Fanatik)



Galatasaray alamadı, Fenerbahçe'ye mi geliyor?

Fenerbahçe’ye teklif edilen hücum oyuncusu ise tanıdık bir isim: Alan Carvalho... Galatasaray, geçen sezonun devre arasında Sambacı’yı transfer etmek için uzun süre uğraşmış ancak başarılı olamamıştı. 30 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi bu ayın sonunda bitiyor. Menajeri Joseph Lee, oyuncusunun Sarı- Lacivertliler’e gelebileceğini iletti. Hücumda her bölgede oynayabilen Alan Carvalho, Fenerbahçe tarafından değerlendirilmeye alındı. (Fanatik)



Rodriguez'in menajeri açıkladı: Fenerbahçe'yi istiyor



Fenerbahçe'nin transfer gündeminde bulunan İsviçreli sol bek Ricardo Rodriguez'in menajeri Di Domenico, oyuncusunun İstanbul'u çok beğendiğini ve sarı lacivertli takımda oynamayı çok istediği söyledi.



Milan forması giyen sol bek Ricardo Rodriguez'in menajeri Di Domenico, oyuncusunun Fenerbahçe'ye transfer olmak istediğini açıkladı. TRT Spor'a konuşan Di Domenico, İsviçreli futbolcunun geçtiğimiz günlerde tatil için İstanbul'a geldiğini ve şehri inanılmaz beğenerek burada yaşamayı arzu ettiğini kendisine ilettiğini söyledi.



Ricardo Rodríguez

İstanbul için 'dünyadaki en güzel şehirlerden birisi' yorumunu yapan oyuncusu Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la görüştüğünü de ifade eden Domenico, "Oyuncum, Fenerbahçe'de oynamayı çok istiyor" dedi.

Transferin önünde Milan'dan kaynaklanmayan bazı engellerin olduğunun da altı çizen menajer, Ali Koç'un istemesi durumunda bu pürüzlerin giderilebileceğine dikkat çekti. Di Domenico ayrıca, Ricardo Rodriguez'in Ali Koç için "Dünya üzerinde çok büyük bir öneme sahip başkan ve iş insanı." dediğini de aktardı.



Fenerbahçe Frankurt'la anlaştı

Fenerbahçe stoper transferinde mutlu sona çok yaklaştı... Fransız savunma oyuncusu Adil Rami ile yollarını ayırmak üzere olan Sarı- Lacivertliler, Gineli stoper Simon Falette'nin kiralanması için Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile anlaşma sağladı.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK

Rami'nin 2.5 milyon Euro'luk maliyetinden kurtulacak olan Sarı-Lacivertliler, Falette'yi 6 aylığına kiralayacak. Gineli stoperin satın alma opsiyonu da Fenerbahçe'de olacak.





SOL STOPERDE GÖREV YAPIYOR

Sol stoperde oynayan 27 yaşındaki Falette, Serdar Aziz'in yeni partneri olacak. 1.85 boyundaki Falette, stoperin yanı sıra sol bek de oynuyor. Gineli'nin kısa süre içinde imza atması bekleniyor.

BU SEZON 1 MAÇTA OYNADI

Falette için en büyük soru işareti ise oyuncunun bu sezon Eintracht Frankfurt'ta sadece 1 maçta forma giymesi. 27 yaşındaki futbolcunun maç eksiğinin olması taraftarlarda endişe yaratıyor.

FRANSIZLAR DA FENER'E YAZDI

Fransız spor sitesi RMC de Fenerbahçe'nin Simon Falette'yi renklerine bağlayacağını yazdı. Transferin imzaya kaldığı belirtildi.

7 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

F.Bahçe'nin transferini bitirme aşamasında olduğu Falette, 7 kez Gine Milli Takımı formasını giydi..