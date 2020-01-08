Transferde son dakika Fenerbahçe haberleri | Galatasaray olmadı Kadıköy'e geliyor...
Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler Galatasaray'ın geçen sezon renklerine katmak için çok uğraştığı yıldız futbolcuyu değerlendirmeye aldı. Sözleşmesi bu ay sonunda bitecek olan yıldız futbolcu her an Kadıköy'ün yolunu tutabilir
Fenerbahçe transfer çalışmalarını dört koldan sürdürüyor. Damien Comolli, birçok isimle görüşmeler yapıyor. Bir yandan da menajerler, stoper, sol bek ve hücum oyuncusu arayan Fenerbahçe’ye peş peşe oyuncu önerilerinde bulunuyor. Bunlardan iki yıldız ön plana çıktı. Luiz Gustavo’nun menacerliğini de yapan ROGON Şirketi, Hertha Berlin’deki oyuncusu Jordan Torunarigha’yı kiralık olarak teklif etti. 1.93 m. boyunda olan 22 yaşındaki futbolcu, stoperde görev yapıyor. Sol ayaklı olan Torunarigha, güçlü fiziğiyle dikkat çekiyor. Genç oyuncu, bu sezon Hertha’da 4 resmi maçta şans bulabildi.
Galatasaray alamadı, Fenerbahçe'ye mi geliyor?
Fenerbahçe’ye teklif edilen hücum oyuncusu ise tanıdık bir isim: Alan Carvalho... Galatasaray, geçen sezonun devre arasında Sambacı’yı transfer etmek için uzun süre uğraşmış ancak başarılı olamamıştı. 30 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi bu ayın sonunda bitiyor. Menajeri Joseph Lee, oyuncusunun Sarı- Lacivertliler’e gelebileceğini iletti. Hücumda her bölgede oynayabilen Alan Carvalho, Fenerbahçe tarafından değerlendirilmeye alındı. (Fanatik)
Rodriguez'in menajeri açıkladı: Fenerbahçe'yi istiyor
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde bulunan İsviçreli sol bek Ricardo Rodriguez'in menajeri Di Domenico, oyuncusunun İstanbul'u çok beğendiğini ve sarı lacivertli takımda oynamayı çok istediği söyledi.
Milan forması giyen sol bek Ricardo Rodriguez'in menajeri Di Domenico, oyuncusunun Fenerbahçe'ye transfer olmak istediğini açıkladı. TRT Spor'a konuşan Di Domenico, İsviçreli futbolcunun geçtiğimiz günlerde tatil için İstanbul'a geldiğini ve şehri inanılmaz beğenerek burada yaşamayı arzu ettiğini kendisine ilettiğini söyledi.
İstanbul için 'dünyadaki en güzel şehirlerden birisi' yorumunu yapan oyuncusu Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la görüştüğünü de ifade eden Domenico, "Oyuncum, Fenerbahçe'de oynamayı çok istiyor" dedi.
Transferin önünde Milan'dan kaynaklanmayan bazı engellerin olduğunun da altı çizen menajer, Ali Koç'un istemesi durumunda bu pürüzlerin giderilebileceğine dikkat çekti. Di Domenico ayrıca, Ricardo Rodriguez'in Ali Koç için "Dünya üzerinde çok büyük bir öneme sahip başkan ve iş insanı." dediğini de aktardı.
Fenerbahçe Frankurt'la anlaştı
Fenerbahçe stoper transferinde mutlu sona çok yaklaştı... Fransız savunma oyuncusu Adil Rami ile yollarını ayırmak üzere olan Sarı- Lacivertliler, Gineli stoper Simon Falette'nin kiralanması için Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile anlaşma sağladı.
SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK
Rami'nin 2.5 milyon Euro'luk maliyetinden kurtulacak olan Sarı-Lacivertliler, Falette'yi 6 aylığına kiralayacak. Gineli stoperin satın alma opsiyonu da Fenerbahçe'de olacak.
SOL STOPERDE GÖREV YAPIYOR
Sol stoperde oynayan 27 yaşındaki Falette, Serdar Aziz'in yeni partneri olacak. 1.85 boyundaki Falette, stoperin yanı sıra sol bek de oynuyor. Gineli'nin kısa süre içinde imza atması bekleniyor.
BU SEZON 1 MAÇTA OYNADI
Falette için en büyük soru işareti ise oyuncunun bu sezon Eintracht Frankfurt'ta sadece 1 maçta forma giymesi. 27 yaşındaki futbolcunun maç eksiğinin olması taraftarlarda endişe yaratıyor.
FRANSIZLAR DA FENER'E YAZDI
Fransız spor sitesi RMC de Fenerbahçe'nin Simon Falette'yi renklerine bağlayacağını yazdı. Transferin imzaya kaldığı belirtildi.
7 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ
F.Bahçe'nin transferini bitirme aşamasında olduğu Falette, 7 kez Gine Milli Takımı formasını giydi..
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