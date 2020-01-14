Transferde son dakika Beşiktaş haberleri | Beşiktaş'a en iyi kaleciyi önerdiler

İsmail ER - Beşiktaş, Başkanı Ahmet Nur Çebi Ankara'da Spor bakanlığının organize ettiği çalıştayda Türkiye Futbol Federasyonu'nun transfer harcama limitinde vereceği karara göre hareket edeceklerini belirtti.

Çebi'nin yakın çevresine şampiyonluk için tüm imkanları seferber edeceklerini söylediği belirtilirken, siyah beyazlıların transfer konusunda öncelikle forvet, orta saha ve kaleci transferine ağırlık verecekleri ileri sürüldü.

TORUNOĞULLARI TAKİPTE

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan çıkacak karara rağmen transfer görüşmelerini Fransa, Almanya, Hollanda'da sürdürdüklerini ifade eden Futbol Şube Sorumlusu Erdal Torunoğulları scout ekipleri ile takip ettikleri futbolcular bulunduğunu vurguladı.

Bu arada menajerlerin Beşiktaş'a sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve İngiltere'den bir çok takımın transfer listesine aldığı Hollanda liginin ilk yarısında en iyi kaleci seçilen Willem II’nin kalecisi Timon Wellenreuther, Porto'dan Aboubakar, Alanya'dan Papiss Cisse'yi önerdiği öğrenildi.

Bu oyuncularla ilgili son sözü teknik direktör Abdullah Avcı'nın söyleyeceği ifade edildi.

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