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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
09.06.2019 - 17:37, Son Güncelleme:

Transfer taarruzu başlıyor! Göztepe...

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Transfer taarruzu başlıyor! Göztepe...

Spor Toto Süper Lig’de 2019-2020 sezonuna güçlü bir kadroyla girmeyi hedefleyen Göztepe, yeni haftada transfer taarruzuna başlayacak.

Listesinde Başakşehir’den Demba Ba, Konyaspor’dan Jahovic, Trabzonspor’dan Rodellaga ile Olcay, Beşiktaş’tan Gökhan Töre ve Porth’tan Davidson gibi futbolcular bulunan sarı-kırmızılıların imza aşamasına geldiği yıldızlarla işi resmiyete dökeceği vurgulandı.

Tatil bitişinde gaza basacak Göz-Göz’de gidecek futbolcuların da kesinlik kazanacağı ve kurmayların özellikle geride kalan sezonda forma şansı bulamayan yabancı futbolcularla vedalaşacağı bildirildi.

Bütçeyi sarsmadan nokta transferler yapmayı planlayan Göztepe’de Agbenyenu, Ghilas, Borges, Grillo, Traore ve Kadu ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, Beşiktaş’ın transfer etmeyi düşündüğü kanat Yasin’in durumunun da netlik kazanacağı açıklandı.

Daha çok yurt içinde oynayan ve Süper Lig’i yakından tanıyan isimlerle ilgilenen İzmir ekibinin, küme düşen Büyükşehir Belediye Erzurumspor’dan eski oyuncusu sol bek Leo Schwechlen, kanat Emrah Başsan ve orta saha Gabriel Obertan’ı istediği dile getirildi.

Obertan için Göztepe’nin yanı sıra diğer Ege temsilcisi Denizlispor’un da devrede olduğu iddia edildi.

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Transfer taarruzu başlıyor Göztepe...

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