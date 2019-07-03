Transfer sezonu ne zaman bitecek?
Kadrolarındaki eksik olan pozisyonlar için transfer çalışmaları yapacak takımlar, yeni sezon öncesi yaz transferleri için çalışmalara başladı. Lig başlamadan iddialı bir kadro kurmak isteyen takımlar, transfer döneminin bitimine kadar görüşmelerini tamamlayacak. Peki, transfer sezonu ne zaman bitecek?
Takımlarının kadrolarına yapacağı takviyeleri heyecanla bekleyen futbolseverler, kulüplerin yaz transfer dönemi hazırlıkları devam ederken, transfer döneminin bitiş tarihini sorguluyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
Futbolda 2019-2020 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi Türkiye için 17 Haziran'da resmen başladı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre yaz transfer dönemi, 2 Eylül'de sona erecek. "Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 4 Ocak 2020 tarihinde başlayıp, 31 Ocak'ta bitecek.
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