Transfer sezonu bomba gibi açıldı! Virgil van Dijk rekor bedele Liverpool'da!

İngiltere Premier Lig'de ara transfer sezonunun ilk bombası büyük patladı. Liverpool, Southampton'dan Hollandalı stoper Virgil van Dijk'i transfer etti.
Liverpool'un bu transfer için 75 milyon sterlin (84,5 milyon Euro) bonservis bedeli kasasından çıkaracağı kaydedildi.
Bu bedel bir savunma oyuncusuna ödenen en fazla bonservis oldu. Bundan önceki yüksek bedel Manchester City'nin Banjamin Mendy için ödediği 52 milyon sterlin transfer bedeliydi.
26 yaşındaki futbolcunun Southampton'dan ayrılmak istediği ve kendi isteğiyle transfer listesine konulduğu kaydedildi.