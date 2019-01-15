Transfer resmen açıklandı! Ryan Babel Fulham'da
Beşiktaş'tan ayrılan Ryan Babel, kendisini sezon sonuna kadar Fulham'a bağlayan sözleşmeyi imzaladı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham, Ryan Babel'i renklerine kattığını açıkladı. Hollandalı futbolcu ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı duyuruldu.
Kariyerinin en büyük çıkışını Liverpool'da yapan 32 yaşındaki futbolcu, Londra ekibinde 12 numaralı formayı giyecek.
İngiliz Kulübü'nün resmi sitesine açıklamalarda bulunan Babel, "İlk izlenimlerim iyi ve çok heyecanlıyım. Fulham'ın ligde kalacağına olan inancım tam. Bunun sebeplerinden biri de benim burada oluşum, bunun olması için takıma yardımcı olacağım. Sahaya çıkmak için hazırım, heyecanlıyım ve sabırsızlanıyorum" diye konuştu.
BEŞİKTAŞ'TAN TEŞEKKÜR
Beşiktaş Kulübü, Hollandalı futbolcu Ryan Babel'in bonservisi ile birlikte İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'a transfer olduğunu açıkladı.
Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ryan Babel’in bonservis bedeliyle transferi konusunda Fulham kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Ryan Babel’e formamızı giydiği dönemde yaptığı hizmetler nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.
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