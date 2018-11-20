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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
20.11.2018 - 13:55, Son Güncelleme:

Transfer için telefonla aradı! Geliyor...

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Transfer için telefonla aradı! Geliyor...

Günün bombası Paul Pogba'dan geldi.

2 sezon önce Juventus'tan, yetiştiği kulüp Manchester United'a 105 milyon euroluk bonservis bedeliyle transfer olan ancak özellikle bu sezon Mourinho'yla ciddi problemler yaşayan Pogba için müthiş bir iddia ortaya atıldı.

25 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusunun Juventus'tan bazı eski takım arkadaşlarını aradığı ve Torino'ya geri dönmek istediğini söylediği belirtildi.

İTALYANLAR DUYURDU

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Pogba'nın geri dönüş istediğine olumlu bakan Juventus da Fransız yıldızın transferini karşılayacak maddi şartları sağlamak için bir hazırlık içinde...

Pogba'nın menajeri Mino Raiola'nın da Milan ve Zlatan Ibrahimovic arasındaki görüşmeler için Milano'da bulunduğu ve aynı zamanda Pogba transferi için kısa sürede Torino'ya geçeceği belirtildi.

Başarılı orta saha oyuncunun Manchester United'la olan sözleşmesi 2021 yılı haziran ayında sona eriyor. (Fanatik)

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Pogba Premier Lig'de son olarak Everton maçında gol atmıştı...

Manchester United 2-1 Everton (MAÇ ÖZET)Premier Lig 10. hafta mücadelesinde Manchester United kendi sahasında milli oyuncu Cenk Tosun’un forma giydiği Everton’ı 2-1 mağlup etti. Old Trafford’da oynanan müsabakada gol perdesini Paul Pogba açtı. 27. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Fransız futbolcunun vuruşunu kaleci Pickford kurtardı. Pickford’dan seken top bir kez daha Pogba’nın önüne düşerken, yıldız oyuncunun vuruşu bu kez ağlarla buluştu ve ilk yarı ev sahibi takımın 1-0’lık üstünlüğü ile noktalandı. 49. dakikada Anthony Martial, Pogba’nın asistinde ağları sarstı ve farkı 2’ye çıkardı. 77. dakikada ise Gylfi Sigurdsson penaltıdan kaydettiği gol ile maçın skorunu tayin etti: 2-1. Milli oyuncu Cenk Tosun karşılaşmaya yedek kulübesinde başlarken, 78. dakikada Theo Walcott’ın yerine oyuna dahil oldu. Bu sonuçla Manchester United puanını 17’ye yükseltirken, Everton ise 15 puanda kaldı.
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