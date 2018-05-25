Transfer haberlerinde son dakika gelişmeleri.. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş...

Transfer haberleri spor severler tarafından merakla takip edilirken, bir çok taraftar öncelikle kadrolarındaki isimlerin son durumları hakkındaki haberleri merak ediyorlar. Fenerbahçe'de taraftarların beğeni ile takip ettikleri, Valbuena'nın durumu hakkında yaptığı bir açıklama dikkat çekerken, Beşiktaş'ta Talisca ve Tolgay'a gelen teklif konuşuluyor.. İşte transfer haberlerinde spor basınına yansıyan son dakika gelişmeleri

İşte F.Bahçe'nin yeni golcüsü! Kral...

Yöneticiler, Shakhtar Donetsk'la haziran ayı sonunda bitecek sözleşmesini uzatmama kararı alan Arjantinli forvet ile masaya oturdu. Sarı-Lacivertliler, Shakhtar'dan ayrıldığını açıklayan Arjantinli forvet için resmi teklif yaptı. Geçtiğimiz sezon Ukrayna Ligi'nde 17 gol atan Ferreyra ile G.Saray da yakından ilgileniyor

AYLARDIR YAKIN TAKİPTEYDİ

Bu sezon Shakhtar formasıyla 42 resmi maçta 30 gole imzasını atan 27 yaşındaki Ferreyra'yı aylar öncesinden gözüne kestiren Fenerbahçe, Ukrayna kulübü ile görüşmelerin neticelenmesini bekliyordu.

4 YILLIK SÖZLEŞME MASADA

Arjantinli yıldızın ayrılık kararı sonrası hemen harekete geçen Sarı-Lacivertliler, menajer aracılığıyla 4 yıllık resmi teklifini sundu. Teklifin ekonomik koşullarının da bir hayli iyi olduğu ifade edildi.

Valbuena son sözünü söyledi... 'Dönmüyorum!'

Tatilini ülkesi Fransa'da geçiren Fenerbahçe'nin yıldız ismi Mathieu Valbuena, Türkiye ve sarı-lacivertli takımla ilgili yeni açıklamalar yaptı. Blanquefort'ta kendi adının verildiği bir sahanın açılış törenine katılan tecrübeli futbolcu, Bordeaux alt yapısında futbola başlaması ve geçtiğimiz aylarda adının Fransız ekipleriyle geçmesi üzerine gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Basın mensuplarının Türkiye'deki hayatını sorduğu 33 yaşındaki orta saha, buradaki yaşantısından memnun olduğunu dile getirirken, gelecek planları için de net ifadeler kullandı.

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Mathieu Valbuena, Fransız basınına dert yandı. Sarı-lacivertlilerde beklediği ilgiyi görmediğini ifade eden tecrübeli yıldız, Türkiye'ye büyük umutlarla geldiğini dile getirdi. Valbuena ülkesinin basınına verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:

DÖNMEK GİBİ BİR DURUMUM YOK

Valbuena, "Adın Bordeaux ile geçiyor. Fransa'ya dönmeyi düşünüyor musun?" şeklindeki bir soru sonrası Türkiye'de mutlu olduğunu kaydedip, "Dönmek gibi bir durumum yok. İstanbul güzel bir şehir, orada kendimi iyi hissediyorum. Fenerbahçe'de de mutluyum" cevabını verdi.

Yıldız oyuncu, geçtiğimiz günlerde de Canal Football Plus'a verdiği röportajda yine aynı şekilde sarı-lacivertlilerde devam etmek istediğini söylemişti.

KOCAMAN İDDİA

Türkiye'de iyi para kazandığını ve Fenerbahçe taraftarıyla güzel bir ilişkisi olduğunu belirten Valbuena, "Havaalanına beni karşılamya gelen taraftar sayısı maça gelenden fazlaydı" diyerek ilginç bir açıklama yapmıştı.

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Tek kötü tarafın ise Fenerbahçe'de milli takıma dönme şansının azalması olduğunu belirtip bunu teknik direktör Aykut Kocaman'a bağlamıştı. Valbuena ile ilgili ayrıca geçtiğimiz günlerde flaş bir iddia ortaya atılmıştı. Tecrübeli futbolcunun, Kocaman'ın göreve devam etmesi durumunda menajerine "Hoca varsa ben yokum. Kocaman kalırsa bana takım bul" dediği iddia edilmişti.

Aslan bombayı patlatıyor! F.Bahçe'ye dev çalım

Ünlü menajerler Galatasaray'a yıldız futbolcuyu önerdiler. 8 yıllık City kariyerini noktaladı, yeni maceralara yelken açtı. Aslan'ın hedefindeki isim ile yakın zamanda F.Bahçe de ilgilenmişti.

Yaya Toure’nin bonservisinin elinde olması ve deneyimi, İmparator Terim’in de kriterlerine uyuyor. Her transfer döneminde Fatih Terim’in listesinde olan yıldız orta saha tekrar Galatasaray’ın gündeminde. 8 yıllık Manchester City kariyerini bitiren ve bonservisini eline alan 35 yaşındaki maestronun menajerler tarafından şampiyona önerildiği ortaya çıktı. Bu noktada deneyimli futbolcunun fikri de başrol oynuyor.

Çin, Arap ülkeleri ve ABD’den teklifler almasına rağmen şu sözleri sarf etti: “2 yıl daha üst düzey futbol oynamayı düşünüyorum. Kupalar kazanabileceğim bir takıma gitmek, Şampiyonlar Ligi ya da Avrupa Ligi seviyesinde mücadele etmek istiyorum.

Nagatomo rest çekti!

Galatasaray'ın Japon sol beki Yuto Nagatomo, sezonu şampiyon olarak tamamladı. 31 yaşındaki futbolcu, pazarlıklara bizzat dahil olacak. Devre arasında kiralanan ve oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Japon sol bek Yuto Nagatomo, kariyerine G.Saray'da devam etmek istiyor.

Inter'le 1 sezon daha mukavelesi bulunan yıldız futbolcu, İtalyan ekibini ikna etmek için yöneticilerle görüşecek. Inter onun için yaklaşık 5 milyon Euro gibi bir rakam istiyor.

SON SÖZÜNÜ SÖYLEYECEK

Ancak tecrübeli oyuncunun, "Eğer indirim yapmazsanız bir sezon sonra bedelsiz olarak ayrılırım ve para kazanamazsınız. Bana izin verin" şeklinde rest çekeceği öğrenildi.

Öte yandan T-Sport'a konuşan Nagatomo, "Şu an karar verme şansım olsaydı %100 Galatasaray'da kalmak isterim. Burada gerçekten mutluyum. Fatih Terim buraya gelmemde etkili oldu. Takıma katıldıktan sonra Galatasaray'ın ne kadar büyük bir kulüp olduğunu bir kez daha anladım. Taraftarlar harika. Türk halkı çok yardımsever, çok arkadaş canlısı ve birbirlerine saygılı. Hedefler daima büyümeli. Gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir performans göstermeye odaklanmalıyız" dedi.

GÜVENİMİZ ARTTI

Tecrübeli oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü: Bu sene benim ve takımım adına en önemli maç Beşiktaş maçıydı. Derbiyi kazanmamız güvenimizi artırdı. Buraya geldikten sonra Fatih Terim gibi büyük bir karakterle tanışma fırsatım oldu. Oyuncularla baba-oğul ilişkisi kuruyor. Futbolu çok iyi biliyor ve insani ilişkileri harika. Onunla uzun süreli devam edilmeli diye düşünüyorum. Onun ve G.Saray'ın kimyası çok iyi tutuyor. Takımı inanılmaz ateşliyor ve öz güvenini yukarılara çekiyor.

'35 milyon Euro bizi kurtarmaz!'

İtalyan kulübü Roma, Anderson Talisca ve Tolgay Arslan için 35 milyon euro önerdi. Ancak Beşiktaş bu rakamı beğenmedi. “Bizi kurtarmaz” diye geri çevirdi.

İtalyan basınında dün Beşiktaş’lı iki oyuncu için Roma’nın yaptığı teklif gündeme damga vurdu. Roma, Beşiktaş’a Tolgay artı Talisca için 35 milyon euroluk bir öneri yaptı. Ancak Siyah-Beyazlılar bu rakamı yeterli bulmadı. Beşiktaşlı yöneticilere, Roma’nın teklifini de sorduk, şu cevabı verdiler:

12 MİLYON EURO

Evet Roma’nın böyle bir teklifi olduğu menajerler vasıtasıyla bize geldi. İtalyan basınının yazdığı şeyler doğru ancak bizi 35 milyon euro kurtarmaz. Bu parayı sadece Talisca’ya veren kulüpler var. Tolgay’ın değerini daha önce açıklamıştık. Onu da 12 milyon eurodan aşağı vermeyiz.