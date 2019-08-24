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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
24.08.2019 - 12:46, Son Güncelleme:

Transfer haberleri: Kayserispor'un yeni transferleri şehre geldi

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Transfer haberleri: Kayserispor'un yeni transferleri şehre geldi

Kayserispor'un transfer etmek istediği Paul Georges Ntep ve Adryan Oliveira Tavares Kayseri'ye geldi.

İstikbal Mobilya Kayserispor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulüp, Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'da forma giyen Paul Georges Ntep'i Kayseri'ye getirdi. Sol kanat mevkinde oynayan 27 yaşındaki Ntep, Kayseri havaalanında sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından karşılandı.

Havaalanında taraftarların sevgisi ile karşılaşan Ntep; "Kayseri'de başarılı olmaya geldim. Antrenmanlıyım. Ama ne zaman oynayacağıma teknik direktör karar verecek. Ben formayı giymek için çok çalışacağım" dedi.

Ntep, önce sağlık taramasından geçecek, sonra imza atacak. Satın alma opsiyonlu olarak 1 yıllık kiralanacak olan Ntep, bu sezon Wolfsburg 2 takımında 3 maça çıktı.

Transfer haberleri: Kayserisporun yeni transferleri şehre geldi

Adryan Tavares de Kayseri'ye geldi

İstikbal Mobilya Kayserispor'un renklerine bağlamak istediği Adryan Oliveira Tavares Kayseri'ye geldi.

İsviçre'nin FC Sion takımında forma giyen 25 yaşındaki Adryan Oliveira Tavares ile 1 yıllık anlaşma sağlandı. Eşi ve menajeri ile birlikte bugün Kayseri'ye gelen Adryan Oliveira Tavares, havaalanında taraftarların alkışlarıyla karşılandı. 10 numara mevkiinde oynayan Brezilyalı futbolcu, Kayserispor formasıyla başarılı bir dönem geçirmek istediğini söyledi. 25 yaşındaki futbolcu, "Türkiye, benim için yeni bir heyecan. Burada olmaktan mutluyum. Başarılı olmak istiyorum. Eski formumu yakalamak için çok çalışmam gerekiyor. Kayserispor camiası için elimden geleni yapacağım" dedi.

Adryan kimdir?
Tam adı Adryan Oliveira Tavares. 10 Ağustos 1994 Rio de Janeiro doğumlu. Brezilya'nın Flamengo takımında 3 sezon oynadıktan sonra birer sezon Calgiari, Leed United ve Nantes takımında kiralık olarak forma giydi. Tekrar Flamengo'ya dönen Adryan son 3 sezondur da İsviçre'nin FC Sion takımında forma giyiyordu. Geçen sezon Sion takımında 20 maça çıktı ve 7 gol attı. İlk 11'de 9 kez oynayıp sahada 1072 dakika kalan Brezilyalı futbolcu, 138 resmi maçta 24 gol atarken 17 sarı kart, 1 de kırmızı kart gördü.

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