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Futbol
AA
Haber Giriş: 27.01.2020 - 10:40,Son Güncelleme:/

Transfer haberleri | Antalyaspor'da Ersan Adem Gülüm ve Podolski sağlık kontrolünden geçirildi

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Transfer haberleri | Antalyaspor'da Ersan Adem Gülüm ve Podolski sağlık kontrolünden geçirildi

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un anlaşmaya vardığı defans oyuncusu Ersan Adem Gülüm ve Polonya asıllı Alman futbolcu Lukas Podolski sağlık kontrolünden geçirildi.

Kırmızı-beyazlı kulübün resmi sağlık sponsoru Memorial Antalya Hastanesinden yapılan açıklamada, detaylı kan tetkikleri yapılan Ersan Adem Gülüm ve Lukas Podolski'nin ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği belirtildi.

Antalyaspor, Avustralya ligi takımlarından Western United'da forma giyen Ersan Adem Gülüm ve Son olarak Japon Kulübü Vissel Kobe'de top koşturan 34 yaşındaki Lukas Podolski ile 1,5 yıllığına anlaştığını duyurmuştu. 

Antalyaspor son olarak Podolski'yi kadrosuna katmıştı... Inter günlerinden şık bir asist!

Transfer haberleri | Antalyasporda Ersan Adem Gülüm ve Podolski sağlık kontrolünden geçirildi

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