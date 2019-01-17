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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
17.01.2019 - 11:05, Son Güncelleme:

Transfer haberleri 17 Ocak: Beşiktaş, Fenerbahçe Galatasaray'ın transfer gündemi

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Transfer haberleri 17 Ocak: Beşiktaş, Fenerbahçe Galatasaray'ın transfer gündemi

4 Ocak tarihinde başlayan ara transfer döneminde 13'ncü güne girildi. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray taraftarlarının merakla takip ettiği transfer döneminde, biten transfer haberleri gelemte devam ediyor. Sezonun en sürpriz transferini Burak Yılmaz ile yapan Beşiktaş, savunma hattını güçlendirmek için Sadık Çiftpınar'ı bitiren Fenerbahçe ve yine Marcao transferiyle savunmasına destek sağlayan Galatasaray ön plana çıktı. İşte, 17 Ocak Perşembe gününe ait güncel transfer haberleri

Gelen ve giden transfer haberleri ile sıcak dakikaların yaşandığı Spor Toto Süper Lig'de, son iki haftalık sürece girilirken güncel haberler gelmeye devam ediyor. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş dışında birçok kulübün iç ve dış transferlerini gerçekleştirdiği Süper Lig'de, gelen oyuncular kadar giden oyuncular da dikkat çekti. İşte, 17 Ocak Perşembe gününe dair transfer haberleri

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ

Beşiktaş'ın güncel transfer haberleri gelmeye devam ediyor. İşte, gündemde yer alan Beşiktaş transfer haberleri

BABEL FULHAM'DA

Beşiktaşlı futbolcu Ryan Babel, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham ile anlaştı. Beşiktaş, Ryan Babel’i 2 milyon Euro karşılığında Fulham’a sattı.

LENS'E İNGİLTERE'DEN TEKLİF VAR

Beşiktaş'ta bir oyuncu daha İngiltere Premier League yolunda...

Siyah-Beyazlıların bir diğer Hollandalı futbolcusu Jeremain Lens'e de İngiltere Premier Lig ekiplerinden teklif geldiği öğrenildi. Kara Kartal, Sunderland'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Lens'i satın alma opsiyonunu kullanarak transfer etmişti.

Satın alma bedeli olarak da Ada takımına 4 milyon Euro ödenmişti.

Beşiktaş'ın sözleşmesi 2022 yılına kadar devam eden Hollandalı yıldız için 7 milyon Euro isteyeceği öne sürüldü.

31 yaşındaki oyuncu bu sezon forma giydiği 20 maçta 5 gol attı ve 7 asist yaptı. Lens'in, İngiliz kulüplerinden birine gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

SAĞ BEK İÇİN DOUGLAS ISRARI

Sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş, İtalya’da umduğunu bulamayınca rotasını Süper Lig’e çevirdi. Siyah beyazlılar, Demir Grup Sivasspor’un Barcelona’dan kiraladığı Douglas Pereira dos Santos için temaslarını sıklaştırdı. Brezilyalı oyuncunun sözleşmesinde geri çağrılmasına ve Sivasspor tarafından kiralamanın iptal edilmesine yönelik bir madde bulunduğu ve siyah beyazlıların da bu maddeyi kullanarak hukuki engelleri aşmak istediği öğrenildi. Ayrıca Kartal’ın bu transferi noktalamak için iki kulüp başkanı arasındaki iyi ilişkileri ve Fatih Aksoy transferinde sağlanan kolaylığı da kullanacağı belirtildi.

PEPE TAKIMINI BULDU

Beşiktaş ile yolları ayrılan yıldız futbolcu Pepe'nin yeni takımı belli oldu. Portekizli futbolcu 12 yıl sonra yeniden Porto'ya geri döndü.

PSV'Lİ STOPER BEŞİKTAŞ'TA

Beşiktaş, PSV Eindhoven forması giyen 27 yaşındaki stoper oyuncusu Nicolas Isimat-Mirin'i kadrosuna kattı.

BURAK YILMAZ YENİDEN BEŞİKTAŞ'TA

Trabzonspor'da forma giyen Burak Yılmaz, ara transfer döneminde daha önce forma giydiği Beşiktaş kadrosuna dahil oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ

Transfer dönemini çok hareketli geçirmeyen Fenerbahçe'de gelen ve giden transfer haberleri merak ediliyor...

OZAN ALANYA'DA

Fenerbahçe'de istenilen performansı gösteremeyen Ozan Tufan kiralık olarak Alanyaspor'a gönderildi.

MALATYALI SADIK FENERBAHÇE'DE

Yeni Malatyaspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 26 yaşındaki stoper Sadık Çiftpınar, kendisini Sarı Lacivertli formaya bağlayan imzayı attı.

BARIŞ ALICI YENİ MALATYASPOR'DA

Fenerbahçe'nin sezon başında Altınordu'dan transfer ettiği Barış Alıcı, Sadık Çiftpınar transferi karşılığında kiralık olarak Yeni Malatyaspor'a transfer oldu.

REYES'İN BİLETİ KESİLDİ

Sezon başında bonservis bedeli ödenmeden transfer edilen Meksikalı savunmacı beklentilerin çok uzağında kaldı.

Reyes, görev yaptığı maçlarda çok kötü bir futbol sergileyince kulübenin müdavimi oldu.

Ersun Yanal, gözüne girmeyi başaramayan öğrencisi için, “Gönderilebilir” raporu verdi.

ISLA'YA KANCA

Fenerbahçe’nin Şilili oyuncusu İsla, Fransız ve İtalyan takımlarının radarında...8 sene İtalya’da futbol hayatını sürdüren İsla ile eski takımı Udinese’nin yanı sıra Parma’nın ilgilendiği öğrenildi. Halilhodzic’in çalıştırdığı Fransız ekibi Nantes’ın yanısıra ile Saint Etienne’in de 30 yaşındaki futbolcunun menajeriyle temas kurduğu iddia edildi.

İsla transferinde önümüzdeki günlerde flaş gelişmelerin olacağı konuşuluyor. İsla, Ersun Yanal'ın da bankolarından biri.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ

Galatasaray transfer döneminde hareketli dakikalar geçiriyor.  İşte, gündemdeki Galatasaray transfer haberlerinden bazı detaylar

EMRE TAŞDEMİR İLE 1,5 YILLIK İMZA

Galatasaray Kulübü, Emre Taşdemir ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını KAP’a bildirdi. Sarı-kırmızılı kulüpten KAP’a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Emre Taşdemir ile 2018-2019 ve 2019-2020 futbol sezonları için anlaşmaya varılmıştır" denildi.

18'LİK STOPERLE İMZALAR ATILDI

Galatasaray Kulübü, 18 yaşındaki stoper Ogün Çalışkan ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. İmza atılan bir diğer genç oyuncu ise 98 doğumlu Çekdar Orhan oldu.

GARRY RODRİGUES AL-İTTİHAD'DA

Al-Ittihad, Galatasaray'dan Garry Rodrigues'i 9 milyon euro'ya kadrosuna kattı.

DEFANSA MARCAO TAKVİYESİ

Galatasaray, 22 yaşındaki stoper Marcao'yu 4 milyon euro bonservis karşılığında Chaves'den kadrosuna kattı.

TARIK ÇAMDAL'IN SÖZLEŞMESİ FESH EDİLDİ

Bir süredir yedek kulübesinde oturan Tarık Çamdal için karar verildi. Genç oyuncu ile sözleşme fesh edildi.

DİĞER TRANSFER HABERLERİ

KASIMPAŞA SARPSBORG'TAN ORTA SAHA TRANSFERİ

Kasımpaşa, Sarpsborg takımından 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Tobias Heintz'i transfer etti. 

'PAŞA' KALECİYİ İTALYA'DA BULDU

Spor Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, İtalya Serie A ekibi Udinese'nin kalecisi Simone Scuffet'i sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer ettiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklama şöyle: "İtalya Serie A ekiplerinden Udinese takımının 22 yaşındaki İtalyan kalecisi Simone Scuffet, Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktör Yardımcımız Emir Saraç’ın hazır bulunduğu imza töreninde kendisini sezon sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."

HAJRADİNOVİC İLE İMZALAR ATILDI

Spor Toto Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Hırvatistan'ın NK Osijek takımından Bosna Hersekli ofansif orta saha oyuncusu Haris Hajradinovic'i kadrosuna kattı.

CENK GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Cenk Tosun büyük umutlarla gittiği Everton'dan ayrılmak üzere. Milli yıldızın, gelecek haftaya kadar durumunda gelişme olmazsa bir Premier Lig ekibine kiralık olarak gidebileceği öğrenildi.

Süper Lig’den; Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe başta olmak üzere İspanya, Rusya ve Almanya’dan teklifler alan yıldız golcünün, ay sonuna kadar takımda daha fazla forma şansı bulamazsa bir Premier Lig ekibine kiralık olarak gitmeyi düşündüğü bildirildi.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR SERDAR TAŞÇI'YI KADROSUNA KATTI

Bir süredir Spartak Moskova forması giyen ve geçtiğimiz sezon başı kulüpsüz kalan Serdar Taşçı, Medipol Başakşehir ile anlaştı.

KASIMPAŞA TÜRK ASILLI OYUNCUYU TRANSFER ETTİ

1999 doğumlu Türk asıllı kanat oyuncusu Azad Toptik, Stutgart'dan Kasımpaşa'ya transfer oldu.

ROBİNHO MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'DE

Sivasspor'da attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken yıldız oyuncu Robinho, kendisini Medipol Başakşehir'e bağlayan imzayı attı.

AKHİSAR'LI GOLCÜ MALAGA'YA TRANSFER OLDU

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor'un golcü oyuncusu Yevgen Seleznov, İspanyol temsilcisi Malaga'ya transfer oldu. 2017-2018 sezonunun devre arasında Akhisarspor'a transfer olan ancak bu sezon kadro dışı bırakılan Seleznov'un Malaga'ya transferi gerçekleşti. İspanyol temsilcisi, Seleznov ile sezon sonuna kadar anlaştığını duyurdu. Akhisarspor'un bu transfer için Malaga Kulübünden bonservis ücreti alacağı öğrenildi. Türkiye kariyerinde Akhisarspor ve Kardemir Karabükspor formaları giyen Seleznov'un 61 maçta 22 golü bulunuyordu.

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