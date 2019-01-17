Transfer haberleri 17 Ocak: Beşiktaş, Fenerbahçe Galatasaray'ın transfer gündemi
4 Ocak tarihinde başlayan ara transfer döneminde 13'ncü güne girildi. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray taraftarlarının merakla takip ettiği transfer döneminde, biten transfer haberleri gelemte devam ediyor. Sezonun en sürpriz transferini Burak Yılmaz ile yapan Beşiktaş, savunma hattını güçlendirmek için Sadık Çiftpınar'ı bitiren Fenerbahçe ve yine Marcao transferiyle savunmasına destek sağlayan Galatasaray ön plana çıktı. İşte, 17 Ocak Perşembe gününe ait güncel transfer haberleri
Gelen ve giden transfer haberleri ile sıcak dakikaların yaşandığı Spor Toto Süper Lig'de, son iki haftalık sürece girilirken güncel haberler gelmeye devam ediyor. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş dışında birçok kulübün iç ve dış transferlerini gerçekleştirdiği Süper Lig'de, gelen oyuncular kadar giden oyuncular da dikkat çekti. İşte, 17 Ocak Perşembe gününe dair transfer haberleri
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ
Beşiktaş'ın güncel transfer haberleri gelmeye devam ediyor. İşte, gündemde yer alan Beşiktaş transfer haberleri
BABEL FULHAM'DA
Beşiktaşlı futbolcu Ryan Babel, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham ile anlaştı. Beşiktaş, Ryan Babel’i 2 milyon Euro karşılığında Fulham’a sattı.
LENS'E İNGİLTERE'DEN TEKLİF VAR
Beşiktaş'ta bir oyuncu daha İngiltere Premier League yolunda...
Siyah-Beyazlıların bir diğer Hollandalı futbolcusu Jeremain Lens'e de İngiltere Premier Lig ekiplerinden teklif geldiği öğrenildi. Kara Kartal, Sunderland'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Lens'i satın alma opsiyonunu kullanarak transfer etmişti.
Satın alma bedeli olarak da Ada takımına 4 milyon Euro ödenmişti.
Beşiktaş'ın sözleşmesi 2022 yılına kadar devam eden Hollandalı yıldız için 7 milyon Euro isteyeceği öne sürüldü.
31 yaşındaki oyuncu bu sezon forma giydiği 20 maçta 5 gol attı ve 7 asist yaptı. Lens'in, İngiliz kulüplerinden birine gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.
SAĞ BEK İÇİN DOUGLAS ISRARI
Sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş, İtalya’da umduğunu bulamayınca rotasını Süper Lig’e çevirdi. Siyah beyazlılar, Demir Grup Sivasspor’un Barcelona’dan kiraladığı Douglas Pereira dos Santos için temaslarını sıklaştırdı. Brezilyalı oyuncunun sözleşmesinde geri çağrılmasına ve Sivasspor tarafından kiralamanın iptal edilmesine yönelik bir madde bulunduğu ve siyah beyazlıların da bu maddeyi kullanarak hukuki engelleri aşmak istediği öğrenildi. Ayrıca Kartal’ın bu transferi noktalamak için iki kulüp başkanı arasındaki iyi ilişkileri ve Fatih Aksoy transferinde sağlanan kolaylığı da kullanacağı belirtildi.
PEPE TAKIMINI BULDU
Beşiktaş ile yolları ayrılan yıldız futbolcu Pepe'nin yeni takımı belli oldu. Portekizli futbolcu 12 yıl sonra yeniden Porto'ya geri döndü.
PSV'Lİ STOPER BEŞİKTAŞ'TA
Beşiktaş, PSV Eindhoven forması giyen 27 yaşındaki stoper oyuncusu Nicolas Isimat-Mirin'i kadrosuna kattı.
BURAK YILMAZ YENİDEN BEŞİKTAŞ'TA
Trabzonspor'da forma giyen Burak Yılmaz, ara transfer döneminde daha önce forma giydiği Beşiktaş kadrosuna dahil oldu.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ
Transfer dönemini çok hareketli geçirmeyen Fenerbahçe'de gelen ve giden transfer haberleri merak ediliyor...
OZAN ALANYA'DA
Fenerbahçe'de istenilen performansı gösteremeyen Ozan Tufan kiralık olarak Alanyaspor'a gönderildi.
MALATYALI SADIK FENERBAHÇE'DE
Yeni Malatyaspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 26 yaşındaki stoper Sadık Çiftpınar, kendisini Sarı Lacivertli formaya bağlayan imzayı attı.
BARIŞ ALICI YENİ MALATYASPOR'DA
Fenerbahçe'nin sezon başında Altınordu'dan transfer ettiği Barış Alıcı, Sadık Çiftpınar transferi karşılığında kiralık olarak Yeni Malatyaspor'a transfer oldu.
REYES'İN BİLETİ KESİLDİ
Sezon başında bonservis bedeli ödenmeden transfer edilen Meksikalı savunmacı beklentilerin çok uzağında kaldı.
Reyes, görev yaptığı maçlarda çok kötü bir futbol sergileyince kulübenin müdavimi oldu.
Ersun Yanal, gözüne girmeyi başaramayan öğrencisi için, “Gönderilebilir” raporu verdi.
ISLA'YA KANCA
Fenerbahçe’nin Şilili oyuncusu İsla, Fransız ve İtalyan takımlarının radarında...8 sene İtalya’da futbol hayatını sürdüren İsla ile eski takımı Udinese’nin yanı sıra Parma’nın ilgilendiği öğrenildi. Halilhodzic’in çalıştırdığı Fransız ekibi Nantes’ın yanısıra ile Saint Etienne’in de 30 yaşındaki futbolcunun menajeriyle temas kurduğu iddia edildi.
İsla transferinde önümüzdeki günlerde flaş gelişmelerin olacağı konuşuluyor. İsla, Ersun Yanal'ın da bankolarından biri.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ
Galatasaray transfer döneminde hareketli dakikalar geçiriyor. İşte, gündemdeki Galatasaray transfer haberlerinden bazı detaylar
EMRE TAŞDEMİR İLE 1,5 YILLIK İMZA
Galatasaray Kulübü, Emre Taşdemir ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını KAP’a bildirdi. Sarı-kırmızılı kulüpten KAP’a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Emre Taşdemir ile 2018-2019 ve 2019-2020 futbol sezonları için anlaşmaya varılmıştır" denildi.
18'LİK STOPERLE İMZALAR ATILDI
Galatasaray Kulübü, 18 yaşındaki stoper Ogün Çalışkan ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. İmza atılan bir diğer genç oyuncu ise 98 doğumlu Çekdar Orhan oldu.
GARRY RODRİGUES AL-İTTİHAD'DA
Al-Ittihad, Galatasaray'dan Garry Rodrigues'i 9 milyon euro'ya kadrosuna kattı.
DEFANSA MARCAO TAKVİYESİ
Galatasaray, 22 yaşındaki stoper Marcao'yu 4 milyon euro bonservis karşılığında Chaves'den kadrosuna kattı.
TARIK ÇAMDAL'IN SÖZLEŞMESİ FESH EDİLDİ
Bir süredir yedek kulübesinde oturan Tarık Çamdal için karar verildi. Genç oyuncu ile sözleşme fesh edildi.
DİĞER TRANSFER HABERLERİ
KASIMPAŞA SARPSBORG'TAN ORTA SAHA TRANSFERİ
Kasımpaşa, Sarpsborg takımından 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Tobias Heintz'i transfer etti.
'PAŞA' KALECİYİ İTALYA'DA BULDU
Spor Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, İtalya Serie A ekibi Udinese'nin kalecisi Simone Scuffet'i sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer ettiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklama şöyle: "İtalya Serie A ekiplerinden Udinese takımının 22 yaşındaki İtalyan kalecisi Simone Scuffet, Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktör Yardımcımız Emir Saraç’ın hazır bulunduğu imza töreninde kendisini sezon sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."
HAJRADİNOVİC İLE İMZALAR ATILDI
Spor Toto Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Hırvatistan'ın NK Osijek takımından Bosna Hersekli ofansif orta saha oyuncusu Haris Hajradinovic'i kadrosuna kattı.
CENK GERİ Mİ DÖNÜYOR?
Cenk Tosun büyük umutlarla gittiği Everton'dan ayrılmak üzere. Milli yıldızın, gelecek haftaya kadar durumunda gelişme olmazsa bir Premier Lig ekibine kiralık olarak gidebileceği öğrenildi.
Süper Lig’den; Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe başta olmak üzere İspanya, Rusya ve Almanya’dan teklifler alan yıldız golcünün, ay sonuna kadar takımda daha fazla forma şansı bulamazsa bir Premier Lig ekibine kiralık olarak gitmeyi düşündüğü bildirildi.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR SERDAR TAŞÇI'YI KADROSUNA KATTI
Bir süredir Spartak Moskova forması giyen ve geçtiğimiz sezon başı kulüpsüz kalan Serdar Taşçı, Medipol Başakşehir ile anlaştı.
KASIMPAŞA TÜRK ASILLI OYUNCUYU TRANSFER ETTİ
1999 doğumlu Türk asıllı kanat oyuncusu Azad Toptik, Stutgart'dan Kasımpaşa'ya transfer oldu.
ROBİNHO MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'DE
Sivasspor'da attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken yıldız oyuncu Robinho, kendisini Medipol Başakşehir'e bağlayan imzayı attı.
AKHİSAR'LI GOLCÜ MALAGA'YA TRANSFER OLDU
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor'un golcü oyuncusu Yevgen Seleznov, İspanyol temsilcisi Malaga'ya transfer oldu. 2017-2018 sezonunun devre arasında Akhisarspor'a transfer olan ancak bu sezon kadro dışı bırakılan Seleznov'un Malaga'ya transferi gerçekleşti. İspanyol temsilcisi, Seleznov ile sezon sonuna kadar anlaştığını duyurdu. Akhisarspor'un bu transfer için Malaga Kulübünden bonservis ücreti alacağı öğrenildi. Türkiye kariyerinde Akhisarspor ve Kardemir Karabükspor formaları giyen Seleznov'un 61 maçta 22 golü bulunuyordu.
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