Trabzon'un yeni transferinden sürprizli bekleyiş

Normal şartlarda stoperde oynaması beklenirken Mas’ın yerine sol kanatta görev yapan Slovak oyuncunun bundan sonraki haftalarda hangi bölgede görev yapacağı ise merak konusu.

Mas’ın keyfi fena kaçtı

Transfer edildiği günden bu yana teknik direktör Ersun Yanal’ın vazgeçilmezleri arasında yer alan Mas’ın Beşiktaş deplasmanında forma giymemesi büyük şaşkınlık yarattı. Bu karar, deneyimli savunmacının keyfini de inanılmaz derecede kaçırdı. Arjantinli futbolcunun ilk 11’den kesilmesi genel olarak Aytemiz Alanyaspor yenilgisinin faturası olarak algılandı.

Onur Kıvrak’a milli moral

Açıklanan milli takım kadrosunda yine yerini alamayan Onur Kıvrak’a hocaları ve arkadaşlarından tam destek geldi. Deneyimli file bekçisinin moralinin de bu ilgiyle bir hayli arttığı öğrenildi. Onur daha önceki milli takım listelerinde de kadroya alınmayı beklemiş, yine hayal kırıklığına uğramıştı.(Fanatik)