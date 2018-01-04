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Trabzonspor'un transferdeki gözdesi Doria!

Fransız basını, Trabzon’un Marsilya ile masaya oturduğunu, Hubocan’ın ise Doria’yı ikna etmeye çalıştığını öne sürdü

Hürriyet Haber
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Stoper transferi için büyük bir çaba sarfeden Trabzonspor rotasını Fransa'ya çevirmiş durumda... Listesinde birçok önemli isimler bulunan Bordo-Mavililer, Rıza Çalımbay'ın ilk hedefi olan Marsilya'lı Doria'yı bitirmek için kolları sıvadı. Trabzonspor yönetimi, Brezilyalı futbolcuyu kiralamak istiyor.

GAZETELER GENİŞ YER VERİYOR
Fransız basını da transferde yaşanan gelişmelere geniş yer veriyor... Gazetelere göre Doria'nın Marsilya'dan takım arkadaşı olan Hubocan da devreye girdi. Slovak yıldız, Doria'yı ikna etmeye çalışıyor.
Trabzonspor'un Türk futboluna son armağanı BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI
Teknik direktör Rudi Garcia ile yıldızı bir türlü 23 yaşındaki Brezilyalı stoperin de Trabzonspor'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. 2014'te Botafogo'dan 5 milyon Euro'ya Marsilya'ya transfer olan Doria büyük beklentilere rağmen performansıyla hiçbir zaman tam not alamadı.

HAVADAN GEÇİT VERMİYOR
Trabzonspor'un listesinin ilk sırasında yer alan Doria özellikle hava toplarındaki hakimiyeti ile tanınıyor.(Takvim)

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