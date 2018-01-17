Trabzonspor'un kupa hasreti

Kulüp tarihinde 1976-77, 1977-78, 1983-84, 1991-92, 1994-95, 2002-03, 2003-04 ve 2009-10 sezonlarında olmak üzere toplamda 8 kez Türkiye Kupası’nı müzesine taşıma başarısı gösteren bordo-mavililerin, kupada son 8 sezondur yüzü gülmüyor. En son 2009-10 sezonunda 5 Mayıs 2010 tarihinde oynanan final maçında Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası’nı müzesine taşıyan Trabzonspor, son 8 sezondur kupada hüsran yaşıyor.

SON 8 SEZONDA BİR KEZ FİNALİ GÖREBİLDİ

Bu sezon iddialı olduğu Ziraat Türkiye Kupası’na son 16 Turu’nda veda eden bordo-mavililer, bu kulvarda mücadele ettiği son 8 sezonda yalnızca 2012-13 sezonunda final oynayabildi, söz konusu maçta Fenerbahçe’ye 1-0 mağlup oldu. Kupaya bu sezon son 16 turunda havlu atan Trabzonspor, 2016-17 sezonunda grup aşamasında, 2015-16’da son 16 turunda, 2014-15 son 16 turunda, 2013-14 4’üncü kademe maçlarında, 2012-13’te finalde, 2011-12’de 4’üncü kademe maçlarında ve 2010-11’de grup aşamasında veda etmişti.

ABDÜLKADİR’E ÖVGÜ

Atiker Konyaspor’a deplasmanda ve evinde oynadığı her iki maçta da üstünlük kuramayan, Ziraat Türkiye Kupası’na son 16 turu aşmasında veda eden Trabzonspor’da genç oyuncu Abdülkadir Ömür performansıyla dikkat çekti. Bordo-mavililerin evinde 1-1 berabere kaldığı rakibi karşısında 90 dakika boyunca takımına önemli katkılar sağlayan Abdülkadir Ömür, sosyal medyada camianın takdirini kazanırken, Atiker Konyaspor cephesinden de teknik heyetin yanı sıra birçok futbolcunun da genç oyuncuyu performansı nedeniyle özel olarak tebrik ettiği öğrenildi.

YEREL GAZETELERDEN ‘HÜSRAN’ YORUMU

Yerel gazeteler, Trabzonspor’un Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu rövanş maçında Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalarak kupaya veda etmesini ‘Hüsran’ olarak yorumladı, bazı gazeteler ise başkan Muharrem Usta’nın verdiği vaatleri yerine getirmediğine dikkat çekti. Günebakış Gazetesi, “Trabzon’a kupa şoku!”, “2018’e büyük umutlarla başladık ama ilk hüsranı erken yaşadık” ifadelerini kullandı. Karadeniz Gazetesi, “Hüsran”, “Trabzonspor büyük umut bağladığı kupaya veda etti” yorumunu yaptı. Taka Gazetesi, “Mutlu musun Usta?”, “Başkan Muharrem Usta, bugüne kadar vaat ettiği hiçbir şeyi yerine getirmedi” başlıklarıyla haberi okuyucularına aktardı. Sonnokta Gazetesi, “Atamazsan gol, alamazsın yol”, “Konyaspor’la berabere kalan Trabzonspor, kupaya veda etti” ifadelerine yer verdi.