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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
09.04.2018 - 13:29, Son Güncelleme:

Trabzonspor'u yerliler sırtlıyor

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Trabzonspor'u yerliler sırtlıyor

Bordo-mavililerde altyapıdan A takıma yükselen genç oyuncular Yusuf Yazıcı (6) ve Abdülkadir Ömür (3), 28 haftalık periyotta toplam 9 gol kaydetti. Trabzonspor, iki oyuncunun gol attığı maçlarda 18 puan topladı.

Trabzonspor'da altyapıdan A takıma yükselen genç yıldızlar Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür, Spor Toto Süper Lig'deki başarılı performanslarıyla takımlarına önemli katkı sağlıyor.

Bordo-mavili takımın 21 yaşındaki futbolcusu Yusuf Yazıcı, Süper Lig'deki 28 haftalık periyotta 6, 18 yaşındaki Abdülkadir Ömür ise 3 gol kaydetti. İki futbolcu, fileleri havalandırmalarının yanı sıra gol paslarıyla da takımlarına katkı verdi.

Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'un 10. haftada Galatasaray'ı 2-1, 12. haftada Osmanlıspor'u 4-3, 16. haftada Bursaspor'u 1-0, 28. haftada Kayserispor'u 4-0 yendiği maçlarda birer, 26. haftada Evkur Yeni Malatyaspor'u 4-1 mağlup ettiği müsabakada ise 2 gol attı.

Abdülkadir Ömür ise ligin 8. haftasında Karadeniz ekibinin 6-1 mağlup olduğu Teleset Mobilya Akhisarspor maçında bordo-mavili formayla ligdeki ilk golünü kaydetti. Genç oyuncu, Trabzonspor'un 23. haftada deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 2-1, 28. haftada ise Kayserispor'u 4-0 yendiği maçlarda birer kez fileleri havalandırdı.

- 18 puana katkı

Trabzonspor, Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ün gol attığı 7 maçta 6 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı.
İki futbolcu, gol yollarındaki performanslarıyla bordo-mavililerin ligde 45 puanının 18'ine katkı sağladı.

- Oynama süreleri

Trabzonspor'un orta alan oyuncusu Yusuf Yazıcı, bu sezon 27 maçta bin 943 dakika görev alarak takımın vazgeçilmez oyuncularından oldu.
Yusuf Yazıcı, sadece ligin 21. haftasında Gençlerbirliği ile oynanılan karşılaşmada kart cezası nedeniyle forma giyemedi.
Abdülkadir Ömür de ligde özellikle son haftalarda istikrar yakaladı. Genç oyuncu, ligde 24 maçta bin 590 dakika süre alarak formaya ısındı.

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