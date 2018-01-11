'Trabzonspor'u istiyorum'

Sezonun ilk yarısında kanat oyuncularından beklediği katkıyı alamayan Bordo-Mavililer, gole yakın bir futbolcuyu kadrosuna katmak için transfer çalışmalarına hız verdi. Ligin devreye girmesiyle birlikte kadrosunu güçlendirmek için düğmeye basan Trabzonspor’da teknik direktör Rıza Çalımbay, bu bölge için yönetime eski öğrencisi Maicon’un ismini vermişti. Bu doğrultuda Brezilyalı oyuncu için harekete geçen Karadeniz temsilcisi, Kırmızı-Beyazlılar ile görüşmüş ancak olumsuz yanıt almıştı. Antalyaspor’un içinde bulunduğu ufak çaplı krizden rahatsız olan ve takımdan ayrılmak istediği iddia edilen Maicon’un ise Trabzonspor’a transfer olmak için yönetimden izin istediği öğrenildi.

2 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARILDI

27 yaşındaki futbolcunun istekli tavrından oldukça memnun kalan Bordo- Mavili yöneticiler, önümüzdeki günlerde Akdeniz temsilcisinin kapısını tekrardan çalacak. Antalyaspor ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncu için 2 milyon Euro gibi bir rakamı gözden çıkaran Trabzonspor, bu transferi en kısa zamanda bitirmeyi hedefliyor. (FANATİK)