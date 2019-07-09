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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
09.07.2019 - 16:25, Son Güncelleme:

Trabzonspor'dan Vahid Amiri'ye teşekkür plaketi

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Trabzonspor'dan Vahid Amiri'ye teşekkür plaketi

Trabzonspor Kulübü, yollarını ayırdığı İranlı futbolcu Vahid Amiri'ye veda töreni düzenledi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sözleşmesi karşılıklı feshedilerek takımdan ayrılan Amiri için veda töreni düzenlendi.

Kulüp genel sekreteri Ömer Sağıroğlu'nun katıldığı törende Amiri, Trabzonspor'da çok güzel kişiler tanıdığını belirterek, her şey için kulübe teşekkür etti.

Yönetim kurulu adına Amiri'ye teşekkür plaketini takdim eden Sağıroğlu da emekleri için futbolcuya teşekkür ederek, "Vahid Amiri, karakteri ve yaşantısını çok beğendiğimiz, başarılı olmasını canıgönülden istediğimiz bir futbolcuydu. Profesyonel olarak yollarımız ayrılıyor ama gönül bağımız hep devam edecek. İnşallah bundan sonraki futbol hayatında çok başarılı olur." ifadelerini kullandı.

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Trabzonspordan Vahid Amiriye teşekkür plaketi

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