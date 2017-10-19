Takımın başına geçmesinin ardından yönetimle kısa bir toplantı yapan teknik direktör Rıza Çalımbay, devre arasında öncelikli olarak bir stoper takviyesi istedi.

Bunun üzerine daha önceden de temaslarda bulundukları Vlad Chiriches ve Dante isimlerini 54 yaşındaki teknik adama sunan Bordo-Mavili yönetim, Çalımbay’dan olumlu yanıt aldı. İki futbolcu için de tekrardan girişimlere başlayacak olan Karadeniz ekibi, daha çok Chiriches isminin üzerinde duruyor.

5 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARILDI

Napoli’de fazla forma şansı bulamayan Rumen futbolcu da takımdan ayrılmaya oldukça sıcak bakıyor. Bu transfer için yaklaşık 5 milyon Euro’yu (21 milyon TL) gözden çıkaran Trabzonspor, Fransız ekibi Nice forması giyen Dante ile de dirsek temasını kuracak. (Fanatik)