Trabzonspor'dan son dakika transfer bombası! Diego Rolan...
Trabzonspor, Diego Rolan'ın transferi için görüşüyor... Fırtına, İspanya Ligi takımlarından Deportivo forması giyen Uruguaylı forvet Diego Rolan için ilk hamleyi yaptı.
Yahoo Sport FR'de yer alan habere göre; Karadeniz ekibi, Deportivo forması giyen 26 yaşındaki forvet oyuncu Diego Rolan'ı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
Diego Rolan kimdir?
26 yaşında, 1.77 boyundaki Uruguaylı forvet geçen sezon La Liga ekiplerinden Deportivo Alaves'te kiralık olarak forma giymişti. Uruguaylı golcü çıktığı 17 maçta gol atamadı. Rolan'ın bonservisi Deportivo La Coruna'da bulunuyor.
Kampa katıldı
Öte yandan Uruguaylı forvet, Deportivo La Coruna'nın kampına katıldı.
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