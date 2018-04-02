Trabzonspor'dan sert açıklama: 'Zamanı gelince misliyle karşılık vereceğiz'
Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Gökhan Saral, Galatasaray ile yaptıkları maçın ardından skorbordda yer alan ifadelerle ilgili sarı-kırmızılı kulüpten bir açıklama beklediklerini açıkladı.
A Spor'a konuşan Saral, "Galatasaray'ın misafiri olduk ve sonuç olarak üzgünüz. Galip gelemedik bireysel hatalardan gol yedik. Fakat Galatasaray yönetiminin hoş geldin sözünden sonra bu skorbordda yazılan yazıyı çok çirkin bulduk. Trabzonspor camiası adına bu konu hakkında düşüncelerimizi açıklamayı istedik. Başkanımız da çok üzüldü. Abdurrahim Albayrak Bey'in yaptığı 'Yazanın işine son vereceğiz' açıklaması yeterli değildir.
Biz Galatasaray camiasını 2011-12 sezonu şampiyonu pankartını açıktıkları dönem gibi hatırlamak isteriz. Biz açıkcası Galatasaray'dan resmi özür bekliyoruz. Galatasaray camiasının yaptığı bu saygısızlık nedeniyle rakibimizi kınıyoruz. Resmi siteden özür bekliyoruz. Galatasaray'ın bu yaptığını bir kenara yazıyoruz zamanı gelince misliyle karşılık vereceğiz." ifadelerini kullandı.
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