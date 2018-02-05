Trabzonspor'dan KAP'a açıklama
Trabzonspor, Joao Pereira'nın sözleşmesini 2019/2020'ye kadar uzatıldığını açıkladı.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen yazıda, “Profesyonel futbolcumuz Joao Pedro Da Silva Pereira ile olan mevcut sözleşmemiz 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Sözleşmeye göre oyuncuya her sezon için 1 milyon 40 bin Euro garanti ücret ödenecektir” ifadelerine yer verildi.
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