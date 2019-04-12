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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Sabah
12.04.2019 - 09:05, Son Güncelleme:

Trabzonspor'dan Jose Sosa'ya şartlı teklif

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Trabzonspor'dan Jose Sosa'ya şartlı teklif

Trabzonspor, 3.2 milyon Euro’luk yıllık ücretinde indirim yaparsa, 34 yaşındaki Arjantinli yıldızın sözleşmesini uzatacak.

Trabzonspor Yönetim Kurulu, Jose Sosa'nın sözleşmesini uzatmak istiyor. Bir yıllık daha kontratı bulunan ve yıllık 3 milyon 200 bin Euro kazanan Sosa'ya sezon sonunda ücretinde önemli miktarda bir indirim yapması durumunda bir yıllık daha uzatma garantisi verilecek. Teknik direktör Ünal Karaman'ın da Sosa'nın profesyonelliği ve takıma duyduğu aidiyet duygusu nedeniyle takımda kalmasını istediği belirtildi.

ÜÇ İSME YAKIN TAKİP
Trabzonspor'un Bursaspor ile oynayacağı karşılaşma üç oyuncu için özel anlamlar içerecek. Yusuf Yazıcı ile Abdülkadir Ömür birçok Avrupa kulübünün scout ekipleri tarafından canlı olarak izlenecek. Son maçların parlayan yıldızı Anthony Nwakaeme ise Nijerya Milli Takımı yetkilileri tarafından takip edilecek.

NOVAK KADRODA YOK
Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle geçtiğimiz hafta oynanan Antalyaspor maçında forma giyemeyen Filip Novak hafta içerisinde takımda çalışmıştı. Ancak Çek oyuncu son yapılan antrenmanda ağrılarının arttığını belirtince riske edilmeyerek Bursaspor maçının kadrosundan çıkartıldı. Novak'ın yanı sıra Onazi ve Kamil Ahmet de Bursa kadrosunda yok.

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