Trabzonspor'dan Jose Sosa'ya şartlı teklif
Trabzonspor, 3.2 milyon Euro’luk yıllık ücretinde indirim yaparsa, 34 yaşındaki Arjantinli yıldızın sözleşmesini uzatacak.
Trabzonspor Yönetim Kurulu, Jose Sosa'nın sözleşmesini uzatmak istiyor. Bir yıllık daha kontratı bulunan ve yıllık 3 milyon 200 bin Euro kazanan Sosa'ya sezon sonunda ücretinde önemli miktarda bir indirim yapması durumunda bir yıllık daha uzatma garantisi verilecek. Teknik direktör Ünal Karaman'ın da Sosa'nın profesyonelliği ve takıma duyduğu aidiyet duygusu nedeniyle takımda kalmasını istediği belirtildi.
ÜÇ İSME YAKIN TAKİP
Trabzonspor'un Bursaspor ile oynayacağı karşılaşma üç oyuncu için özel anlamlar içerecek. Yusuf Yazıcı ile Abdülkadir Ömür birçok Avrupa kulübünün scout ekipleri tarafından canlı olarak izlenecek. Son maçların parlayan yıldızı Anthony Nwakaeme ise Nijerya Milli Takımı yetkilileri tarafından takip edilecek.
NOVAK KADRODA YOK
Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle geçtiğimiz hafta oynanan Antalyaspor maçında forma giyemeyen Filip Novak hafta içerisinde takımda çalışmıştı. Ancak Çek oyuncu son yapılan antrenmanda ağrılarının arttığını belirtince riske edilmeyerek Bursaspor maçının kadrosundan çıkartıldı. Novak'ın yanı sıra Onazi ve Kamil Ahmet de Bursa kadrosunda yok.
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